Pamela Anderson innamorata di Julian Assange?/ Dopo le visite all'ambasciata arriva la dichiarazione...

Pamela Anderson, l'attrice confessa il suo debole: "Julian Assange è sexy!": amore confermato? - L'ex bagnina di Baywatch, Pamela Anderson, è accostata sempre più insistentemente a Julian Assange. Con le sue visite assidue all'amabasciata dell'Ecuador a Londra dove il fondatore di WikiLeaks è chiuso da tempo, il sospetto di una relazione tra i due è sempre più forte. Pamela Anderson ha definito Assange un uomo forte ma allo stesso tempo vulnerabile. Mentre a gennaio, attraverso una lettera, ha chiesto a Barack Obama di considerare la grazie per Assange. Il New York Post ha riportato delle dichiarazioni che fanno capire l'importanza di Assange per la Anderson: "Abbiamo iniziato a vederci ogni mese, e ora ci vediamo molto più regolarmente. E' una delle persone più importanti al mondo. E' coraggioso e si è sacrificato per tutti noi". Due indizi fanno una prova e la via dell'amore sembra quuella più concreta per due personaggi che si avvicinano giorno dopo giorno di più. Come sempre il tempo darà la sua sentenza.

