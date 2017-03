RAOUL BOVA/ L’attore racconterà della commedia teatrale “Due”? (Domenica In, puntata 12 marzo)

RAOUL BOVA, L’ATTORE RACCONTERÀ DELLA COMMEDIA “DUE” (DOMENICA IN, PUNTATA 12 MARZO 2017) - Raoul Bova sarà ospite a Domenica In nella puntata che andrà in onda oggi, domenica 12 marzo 2017: a partire dalle 17.00 circa su Rai 1 Pippo Baudo, quest'anno tornato al timone dello storico programma domenicale, intervisterà il sex symbol del cinema italiano. Raoul Bova sarà affiancato da Chiara Francini, ex co-conduttrice proprio di Domenica In: i due attori stanno girando i teatri italiani con lo spettacolo Due che tratta la vita di coppia dei tempi moderni. Appuntamento subito dopo la trasmissione di Massimo Giletti, l'Arena, sempre su Rai 1con Pippo Baudo e il talento e la bellezza di Raul Bova: che cosa svelerà al fianco della collega in merito alla commedia di cui è protagonista a teatro, diretta da Luca Miniero?

RAOUL BOVA, L’AMORE CON ROCIO MUNOZ MORALES E LA CARRIERA (DOMENICA IN, PUNTATA 12 MARZO 2017) - Oggi Raul Bova è tornato a sorridere: fidanzato da tempo con la meravigliosa attrice sudamericana Rocio Munoz Morales, Raul è diventato anche papà. Le copertine delle riviste di gossip sono tutte per loro: Bova che passeggia al parco insieme a Rocio e alla piccola Luna, nata un anno fa dall'amore tra i due bellissimi attori. Anche sul palco dell'Ariston, a Sanremo Raul ha mostrato la sua intensa relazione con Rocio portandole in diretta un mazzo di fiori. La storia va avanti a gonfie vele, la nuova famiglia ha superato i contrasti scaturiti dal divorzio di Bova. Romano, palestrato, un passato da nuotatore ed una già lunga carriera da attore comico, Raul ha iniziato come modello e nella pubblicità ma ha avuto successo internazionale. La pop star planetaria Madonna lo volle in uno spot che poi lo portò a recitare anche nella mitica serie Alien. Raul ha fatto molto cinema e tanta televisione, rimanendo nel cuore dei fan per fiction, serie e miniserie tv. Oggi si trova a suo agio anche come presentatore. Tra i film di maggiore successo ci sono la trilogia di Federico Moccia, Scusa ma ti chiamo amore.

© Riproduzione Riservata.