SEX TAPE - FINITI IN RETE/ Su Rai 4 il film con Cameron Diaz e Jason Sege (oggi, 12 marzo 2017)

SEX TAPE - FINITI IN RETE, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 12 MARZO 2017: IL CAST - Sex Tape - Finiti in rete, il film in onda su Rai 4 oggi, 12 marzo 2017 alle ore 21.15. Una pellicola cinematografica diretta da Jake Kasdan. Gli interpreti principali sono l'affascinante Cameron Diaz e Jason Segel, attore famoso al grande pubblico per aver preso parte alla serie tv di successo How I met your mother. Il primo trailer ufficiale di Sex Tape-Finiti in rete è stato pubblicato nel marzo del 2014 e solo nel mese di luglio il film è stato trasmesso nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti. In Italia abbiamo dovuto attendere fino al mese di settembre dello stesso anno. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

SEX TAPE - FINITI IN RETE, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 12 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film racconta la storia di due coniugi, Jay e Annie, sposati da diversi anni e con due figli. La vita sentimentale dei due è divenuta ormai piatta e monotona e Jay ed Annie sono alla ricerca di un sistema per ravvivare il loro rapporto ormai appiattito dalla vita coniugale. La prima parte del film si sofferma nel descrivere l'antitesi tra la vita attuale di Jay ed Annie e quella precedente al matrimonio ed alla nascita dei figli. Ai tempi del College la relazione dei due era ricca di passione, tanto da spingerli a sposarsi in brevissimo tempo. La nascita dei figli però ha decisamente influito sui loro equilibri di coppia. Nel loro disperato tentativo di ritrovare la fiamma passionale che caratterizzava il loro rapporto prima della nascita dei figli, in concomitanza con l'imminente affare di Annie, che è in procinto di vendere il suo blog di successo su donne e mamme, Jay e Annie decidono di filmare un video amatoriale che li ritrae in atteggiamenti intimi mentre la casa è vuota, perché i bambini vengono affidati ai nonni. I due però faticano a trovare l'empatia di un tempo e cercano uno stratagemma per riaccendere la fiamma della passione. Ad Annie viene così l'idea di seguire le indicazioni di un libro, una sorta di Kamasutra anni 60 e soprattutto di utilizzare un Ipad che riprenderà tutta la loro performance lunga ben tre ore. Un'idea che tutto sommato potrebbe sembrare divertente ed azzeccata se non fosse per il fatto che sfortunatamente Jay, senza volerlo, pubblica il video su internet all'interno del Cloud di Apple. Amici e parenti della coppia possono dunque accedere al piccante video amatoriale. In più, a causa di uno scandalo di simili proporzioni l'affare della vendita del blog di Annie potrebbe definitivamente saltare. I due presi dallo sconforto le provano tutte pur di rimuovere il filmino dalla rete. Tentano addirittura di manomettere manualmente i server della Apple pur di salvare la loro reputazione messa duramente a repentaglio dall'accaduto.

