SPARATORIE AD ABILENE/ Su Rete 4 il film con Bobby Darin

SPARATORIE AD ABILENE, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 12 MARZO 2017: IL CAST - Sparatorie ad Abilene è il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 12 marzo 2017 alle ore 16.50. Una pellicola dal genere western uscita nel marzo del 1967, di genere western, diretta dal regista statunitense William Hale. Tra gli attori protagonisti ci sono Bobby Darin, Frank McGrath, Barbara Werle, Emily Banks e Don Galloway. L'attore protagonista Bobby Darin, all'anagrafe Walden Robert Cassotto, ha avuto una carriera da cantante molto apprezzata, tanto che negli anni sessanta negli Stati Uniti è stato un interprete di brani musicali tra i più bravi del periodo ed ha ottenuto un enorme successo anche a livello internazionale. Il suo matrimonio con l'attrice e modella Sandra Dee, celebrato nel 1960, è durato sette anni. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

SPARATORIE AD ABILENE, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 12 MARZO 2017: LA TRAMA - La storia è ambientata nel Kansas, precisamente nella graziosa cittadina di Abilene. Gli abitanti della piccola città hanno sempre vissuto una quotidianità serena e tranquilla fino a che la prepotenza e la corruzione di un gruppo di malviventi sparge il panico tra loro. Alla base c'è sempre l'egoismo e l'interesse economico, che spinge alcuni allevatori a comportarsi da padroni e a scontrarsi con gli agricoltori del posto. Le due categorie hanno un modo diverso di vedere le cose, ma entrambi vogliono trarre il massimo guadagno dalle loro terre. Gli allevatori sono capeggiati da Grant Evers (Leslie Nielsen), un tipo per niente raccomandabile che non rispetta la legge ed è riuscito a tirare dalla sua parte Slade, lo sceriffo della città. Con l'appoggio di Slade, Evers si impadronisce della maggior parte delle terre e sembra deciso ad andare avanti. I cittadini di Abilene subiscono le prepotenze dell'allevatore, vorrebbero ribellarsi ma non sono in grado di fermare la smania di potere di Evers. Un bel giorno fa ritorno nella città Kale Wayne (Bobby Darin), un reduce della terribile guerra di secessione. Wayne viene subito messo al corrente della situazione che sta vivendo Abilene; negli anni passati il soldato è stato un grande amico di Grant Evers, un'amicizia che è finita nel momento in cui quest'ultimo gli ha portato via la sua donna. Wayne non ha mai perdonato il tradimento dell'amico e ancora adesso è pervaso da un sentimento di vendetta. Decide quindi di ostacolare Grant, capeggiando il gruppo avversario degli agricoltori. Ha inizio una guerra cittadina che fa di Abilene teatro di violenti e continui scontri tra le due fazioni. Nessuno ha intenzione di fare un passo indietro e la situazione diventa veramente insostenibile.

