STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Amore pensaci tu e Le Iene Show (domenica, 12 marzo 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 12 MARZO 2017 - Per la prima serata di oggi, domenica 12 marzo 2017, la programmazione delle reti del Biscione, prevede la messa in onda di film, serie tv, programmi di intrattenimento e comicità. Una serata all'insegna dei big, tanto che in ottica audience si preannuncia un'esaltante corsa a tre, non solo i servizi de 'Le Iene Show', ma anche gli intrecci sentimentali di 'Amore pensaci tu' e l'azione di 'The Bourne Identity'. Sul resto dei canali continuano le trasmissioni di talent show, la serie tv Blindspot e film d'animazione sul canale Boing che è dedicato al pubblico dei più piccoli. Ma dopo questa breve introduzione, passiamo nel dettaglio della programmazione.

Iniziamo il nostro viaggio tra le reti Mediaset con Canale 5, che in prima serata propone 'Amore pensaci tu', serie tv che vede protagonisti Emilio Solfrizzi, Filippo Nigro, Carmine Recano e Giulia Bevilacqua. In programma la puntata 'Abbracciami', in cui Anna organizza quasi per sfida la festa di compleanno a Penelope, la festa sembra un flop, ma Dario riesce a salvare il salvabile catturando l'attenzione dei ragazzini con i racconti delle sue avventure in Africa. In seconda serata, la programmazione ufficiale non riporta ancora nulla. Su Italia 1 ironia e approfondimento giornalistico con 'Le Iene Show', che nella versione domenicale viene presentato da inviati storici come Nadia Toffa, Matteo Viviani e Giulio Golia. Spazio ancora una volta a servizi speciali che mostrano spesso e volentieri le storture del sistema Italia, nonché le peculiarità di realtà a noi lontane. A seguire, a partire dalla mezza circa, ecco 'Emigratis', protagonisti due ex Iene come Pio ed Amedeo, autori di servizi imperdibili con sportivi e personaggi VIP italiani impegnati lontano dal Bel Paese. Serata nel segno dell'azione, invece, su Rete 4 che dalle 21.15 in programma 'The Bourne Identity, film del 2002 con il celeberrimo Matt Demon. Si tratta di un'opera cinematografica all'insegna degli intrighi e dell'azione, con Jason Bourne alla ricerca della sua vera identità dopo avere perso la memoria a seguito di un incidente nel Mar Mediterraneo. A partire dalle 23.50, sempre su Rete 4, spazio a 'Il Nemico alle porte', film del 2001 con attori del calibro di Jude Law, Rachel Weisz e Joseph Fiennes. L'opera è ambientata nella Russia degli anni '40, in piena seconda guerra mondiale, ed è incentrata soprattutto sulle vicende di Vasilij Zajcev, tiratore scelto poi entrato nella leggenda. La 5 propone invece la commedia con 'È nata una star', film del 2012 diretto da Lucio Pellegrini. Protagonisti Rocco Papaleo, Pietro Castellitto e Luciana Littizzetto, quest'ultima interpreta Lucia, che per caso scopre che il figlio ha recitato in un film pornografico e sta avendo successo grazie alle dimensioni del suo membro. Su Mediaset Extra ecco il talent con 'Tu si que vales', mentre Iris propone il film 'Lavorare con Lentezza', opera del 2004 che tra gli interpreti vede Claudia Pandolfi e Valerio Mastrandea (il film è ambientato nella Bologna degli anni '70, tra radio libere e il piano per una rapina in banca). Su Italia 2 serata dedicata all'avventura thriller con Sanctum ed è incentrato sul lavoro di un gruppo di speleologi sommozzatori chiamati ad agire in una grotta profondissima in Papa Nuova Guinea. Chiudiamo la nostra carrellata con Top Crime, che propone due episodi di Blindspot, mentre Boing si rivolge chiaramente ad un pubblico più giovane con il film d'animazione 'Batman Beyond - Return of the Joker' (imperdibile per gli amanti dell'uomo pipistrello) e con il classico appuntamento con il surreale 'Adventure Time'.