STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Che Dio ci aiuti 3, NCIS, Che fuori tempo che fa (domenica, 12 marzo 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 12 MARZO 2017 - Una prima serata davvero emozionante quella del 12 marzo 2017 su tutte le reti Rai. Tanti film, ma anche tanti appuntamenti imperdibili con le prime visioni targate TV di Stato. Dalle serie NCSI fino ad arrivare all'immancabile Che fuori tempo che fa, condotto dal duo Fabio Fazio-Luciana Litizzetto.

Si parte su Rai Uno, con Che dio ci aiuti 3: Elena Sofia Ricci, nei panni di Suor Angela, cercherà con la sua ironia di risolvere i misteri che accadono nella sua città. Ricordiamo che siamo giunti alla terza stagione della fortunata serie. In seconda serata ci sarà l'informazione targata Rai, con le notizie principali dei fatti di cronaca del giorno e con tutti gli approfondimenti del caso, con collegamenti anche oltreoceano. Su Rai Du invece andrà in onda in prima Tv NCSI, la patria dei coraggiosi: la serie tv poliziesca è giunta alla tredicesima stagione e dunque ci saranno i nuovi casi da affrontare: ricordiamo che questa serie tv è nata come spin off di Jag avvocati in divisa, che andava in onda proprio su questa emittente. Tra crimini e casi vari, Leroy Jethro Gibbs e Caitlin "Kate" Todd cercheranno di svolgere il loro lavoro. In seconda serata un'altra prima tv: parliamo di Bull Rapporto medico-paziente altra serie tv poliziesca che sta accompagnando i telespettatori di Rai Due. Su Rai Tre invece sarà il momento di Che fuori tempo che fa, il varietà condotto da Fabio Fazio con la partecipazione straordinaria di Luciana Litizzetto, che con le sue battute cercherà come al solito di mettere in difficoltà lo stesso conduttore, ma anche i numerosissimi ospiti presenti. In seconda serata andrà invece in onda I ragazzi del "Bambino Gesù" - Ospedale Pediatrico: un docufilm davvero interessante che mostra quello che accade davvero all'interno di uno degli ospedali neo natali di Roma. Un viaggio interessante intorno alle storie di tanti ragazzi affetti da gravi malattie.

Su Rai 4 va in onda una simpatica commedia statunitense: stiamo parlando di Sex Tape-Finiti in rete, un film in cui i protagonisti provano a girare un film hard amatoriale, ma finiscono in rete. In tutti i modi cercheranno ovviamente di cancellarlo. Su Rai 5 andrà invece in onda Wild Iberia, un documentario incentrato sulla penisola iberica e girato nel periodo autunnale: un appuntamento imperdibile per chi è appassionato di natura e del genere documentari. Per gli appassionati della saga 007, l'agente segreto più famoso del mondo torna su Rai Movie dalle ore 21.20, con il capitolo della saga Agente 007 - Al servizio segreto di sua maestà, un film del 1969 che ha appassionato diverse generazioni. Il primo episodio con Sean Connery, che ha veramente creato un cult in questo genere di nicchia. Per finire, su Rai Premium andrà in onda la replica di Ballando con le stelle. Il famoso varietà condotto da Milly Carlucci vedrà i soliti vip sfidarsi in gare di ballo, con il giudizio implacabile da parte degli esperti e della giuria.



