STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: Premonitions, Timeless, Convinction (domenica, 12 marzo 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 12 MARZO 2017 - Sky è soddisfatta del suo operato, in quanto è riuscita a mettere insieme la proiezione delle sue trasmissioni più avvincenti nella serata di domenica prossima. Il 12 Marzo su Sky ci saranno telefilm, serie tv di carattere legale, reality, commedie, che avranno come personaggi principali delle donne molto coraggiose e una pellicola d'azione sulle grandi capacità intelletive, e un documentario su uno degli omicidi più efferati del nostro paese, che sarà forse molto seguito e potrà arrivare primo nella prova degli ascolti.

Su Fox ci sarà domenica, alle nove di sera, la puntata La generazione perduta della serie televisiva Timeless. In questo episodio inedito, un terribile delinquente ruberà la macchina del tempo, con l'intento di fare scomparire la vita sul pianeta Terra. Su Fox Crime si farà vedere il film Corsa con la morte. Nella pellicola, una donna, di nome Eve, perderà in un omicidio la sua unica figlia. Dopo qualche tempo, costei verrà contattata dal killer della sua bambina. Sky Atlantic trasmetterà il documentario Ignoto 1-Yara, DNA di un'indagine. In questa trasmissione si parlerà appunto dell'assassinio della ginnasta bergamasca Yara, che ha sconvolto l'opinione pubblica italiana. Su Fox Life si potrà assistere alla visione dell'episodio Orchidea nera del telefilm Conviction, in cui avverrà un orribile crimine. Su Sky Uno andrà in onda il reality Ink Master, i cui diversi tatuatori affronteranno delle sfide molto divertenti.

Su Sky Cinema 1, nella prima serata di domenica 12 marzo, si potrà partecipare alla proiezione della pellicola Premonitions, dove, secondo la guida di Sky, un analista, con qualità sensitive, dovrà far scoprire l'autore di una serie di uccisioni. Su Sky Cinema Hits verrà trasmesso il lungometraggio Ho ucciso Napoleane. Nel film, Anita sarà una donna che dovrà lasciare il suo lavoro e rinunciare alla sua carriera, a causa di una gravidanza inaspettata. Lasciata dal compagno Paride, la giovane si vendicherà di lui. Sky Cinema Family farà vedere la commedia L'A.S.S.O. nella manica, dove una adolescente di nome Bianca tenterà di curare di più il suo aspetto fisico e cercherà di non essere rifiutata dai ragazzi. Su Sky Cinema Passion ci sarà Chocolat. Nel lungometraggio Vianne si innamorerà di un musicista, che approverà la sua decisione di aprire un negozio di dolci. Sky Cinema Max permetterà di assistere alla visione dei Fantastici 4, in cui un giovane, di nome Reed, diventerà uno studente molto bravo in scienze.

