Stefano De Martino / News: per Belen è un buon padre (oggi, 12 marzo 2017)

STEFANO DE MARTINO, NEWS: PER BELEN È UN BUON PADRE – Dopo l’iniziale silenzio, la rottura tra il ballerino napoletano Stefano De Martino e la showgirl argentina Belen Rodriguez si arricchisce giorno dopo giorno di maggiori particolari che messi insieme permettono di capire meglio come son andate le cose. In particolare in una recente intervista rilasciata alla nota rivista Vanity Fair, Belen Rodriguez ha parlato di mesi piuttosto difficili e di ‘batosta’ il che lascia pensare che sia stato Stefano De Martino a lasciare la bella argentina. Inoltre, per quanto concerne gli attuali rapporto tra i due sembra che le cose non vadano bene o quanto meno ci sia una certa freddezza giacché la showgirl ha sottolineato: “Preferisco non entrare nei dettagli, diciamo che siamo due genitori che ci occupiamo di nostro figlio con attenzione e dedizione”. Parole che tuttavia mostrano una Belen che non può lamentarsi di come il ballerino e volto noto del talent di Canale 5, si prenda cura del piccolo Santiago non facendogli mancare le proprie attenzioni ed affetto. Insomma, Belen ha parlato di uno Stefano come un buon padre.

