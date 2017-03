Supernatural 10/ Anticipazioni puntata 12 marzo: "I giochi del cacciatore" e "Nessun posto è come casa"

Supernatural 10, ecco dove siamo rimasti: Supernatural torna in onda questa sera su Premium Action con due nuovi episodi della decima stagione in cui i due fratelli Winchester avranno due nuovi casi da risolvere. Prima di leggere le anticipazioni dei nuovi episodi, ecco cosa è successo la scorsa settimana. Jody Mills (Kim Rhodes) partecipa ad un raduno di Sceriffi nel Minnesota, dove incontra Donna (Briana Buckmaster) ed il marito, che non fa che punzecchiarla. Da uno dei presenti scoprono che uno scrittore molto giovane è stato ucciso di recente e che il suo corpo non presentava molta carne. L'unico segno rilevato sul corpo della vittima è inoltre un morso, il che fa supporre si possa trattare di una creatura sovrannaturale. Le due donne informano i fratelli Wincheser, che stanno ancora conducendo le loro ricerche sul Marchio di Caino, ma senza successo. Li informano inoltre che esiste un'altra vittima, simile a quello dello scrittore, e che dalla scena del crimine manca un oggetto in particolare. Più tardi, Jody prende le difese di Donna in un nuovo scontro verbale con il marito, ma le viene contestata un'eccessiva intromissione. Sam (Jared Padalecki) e Dean (Jensen Ackles) scoprono invece che lo Sceriffo Len (Fred Ewanuick) ha manomesso le immagini della videosorveglianza, perché avrebbero dimostrato la sua natura di vampiro. Una volta individuato l'aggressore in una fattoria, si scopre che non è un vampiro, ma che sta proteggendo la leader di un ordine perché abbandonata dalla sua famiglia. Dopo un aspro scontro, Donna uccide Starr (Morgan Taylor Campbell) e Dean uccide tutti gli altri vampiri, ammettendo poi al fratello di non aver agito sotto l'influenza del marchio. Claire Novak (Kathryn Newton), la figlia del corpo ospite di Castiel (Misha Collins), viene arrestata per un piccolo furtarello, e chiede aiuto all'Angelo per poter uscire. L'intervenro di Castiel solleva tuttavia dei dubbi nello Sceriffo locale, che rifiuta di lasciar andare la ragazza. L'Angelo è quindi costretto ad aiutarla a fuggire dal carcere ed in seguito hanno modo di parlare del padre. Approfittando di un suo momento di distrazione, Claire riesce a fuggire. Nel frattempo, Crowley (Mark Sheppard) continua a tenere rinchiusa Rowena (Ruth Connell) nelle segrete, a causa di tutto il male che gli ha fatto fin da quando era bambino. Castiel contatta invece i fratelli Winchester perché lo aiutino a trovaare Claire, ma in privato, Dean chiede all'Angelo di ucciderlo nel caso in cui un giorno dovesse perdere il controllo a causa del marchio. Scoprono invece che Claire viene ricattata da un uomo anziano che tiene in pugno altri adolescenti come lei e che la costringe a rubare. Nel frattempo, Rowena rivela al figlio che uno dei suoi collaboratori è un commerciante di anime, nel tentativo di conquistare la sua fiducia. Claire invece viene presa di mira dai criminali che la ricattano, ma i Winchester la salvano appena in tempo.

Supernatural 10, anticipazioni puntata 12 marzo: I giochi del cacciatore - Crowley inizia a fare degli incubi in cui viene ucciso dai suoi demoni, ma si scopre che è uno degli incantesimi di Rowena. Intanto, Sam e Castiel cercano di capire se la natura di Dean possa aver già manifestato un peggioramento della sua crudeltà, a causa degli episodi precedenti. Il cacciatore però li sorprende e rivela loro di aver capito quanto sia necessario che si tolga il marchio al più presto. L'unica soluzione è quindi chiedere aiuto a Crowley, che potrebbe usare la Prima Lama per riuscire a togliere il sigillo. Rowena invece cerca di manipolare la mente di Crowley in modo che sospetti di tutti i demoni che lo circondano, in modo che creda di potersi fidare solo di lei.

Supernatural 10, anticipazioni puntata 12 marzo: Nessun posto è come casa - Dean e Sam continuano a fare le loro ricerche per eliminare il marchio, mentre Charlie, di ritorno da Oz, aggredisce un uomo nella sua abitazione. I fratelli Winchester scoprono in seguito che si tratta di Peter Harper, un procuratore distrettuale, che potrebbe essere stato ucciso dalla stenografa, date le lite precedenti. Harper rivela in seguito che Charlie ha chiesto delle informazioni sull'incidente mortale che ha ucciso i suoi genitori quando era appena dodicenne. All'epoca, Barbaa Cordry gli aveva dato dei soldi per insabbiare il caso ed è questo il nome che ha dato a Charlie. Dean e Sam scopriranno invece che le ragazze sono due, una per il lato buono ed una per quello malvagio. Quest'ultimo è l'obbiettivo di Russel Wellington, il responsabile della morte dei suoi genitori.

