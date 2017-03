THE BOURNE IDENTITY/ Su Rete 4 il film con Matt Damon

THE BOURNE IDENTITY, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 12 MARZO 2017: IL CAST - The Bourne identity è il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 12 marzo 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere thriller realizzata nel 2002 diretta da Doug Liman (Edge of tomorrow - Senza domani, Mr and Mrs Smith, Jumper - Senza confini) ed interpretata da Matt Damon (Will Hunting - Genio ribelle, Il sopravvissuto - The martian, Salvate il soldato Ryan), Franka Potente (Lola corre, Blow, The conjuring - Il caso Enfield) e Julia Stiles (10 cose che odio di te, Save the last dance, Un principe tutto mio). Il film è liberamente tratto dal romanzo Un uomo senza volto, pubblicato nel 1980 da Robert Ludlum. Quest'ultimo ha pubblicato moltissimi romanzi tutti di grandissimo successo, di cui 3 dedicato a Jason Bourne. I libri di Ludlum sono stati tradotti in 32 lingue e pubblicati in oltre 40 paesi, vendendo globalmente oltre 200 milioni di copie. Dopo la sua morte, avvenuta nel 2001 e quindi prima della pubblicazione di questo film, la serie di libri dedicati a Bourne è stata continuata dall'autore Eric Van Lustbader, che ne ha pubblicati ben 10. L'ultimo romanzo della saga è The Bourne enigma, pubblicato nel 2016. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

THE BOURNE IDENTITY, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 12 MARZO 2017: LA TRAMA - Un uomo (Matt Damon) si risveglia su un peschereccio nel Mar Ligure che l'ha appena ripescato. Non ricorda nulla del suo passato, ma un marinaio gli estrae un impianto sottocutaneo che contiene un numero di conto bancario. Seguendo la traccia della banca, l'uomo arriva a Zurigo, dove scopre di avere una cassetta di sicurezza contenente molto denaro e diversi documenti d'identità con nomi diversi. La patente francese riporta come nome Jason Bourne, e un indirizzo di Parigi. L'uomo è però ricercato dalla polizia Svizzera, e si rifugia nell'ambasciata americana. Anche lì tentato però di arrestarlo, così Jason fugge di nuovo alla volta di Parigi, in cerca dell'indirizzo riportato sui suoi documenti. Con l'aiuto di Marie (Franka Potente), una ragazza che lo ha aiutato dandogli un passaggio, Jason ariva a Parigi, dove un sicario tenta di ucciderlo. Jason scopre così di essere l'ex membro di una squadra segreta della CIA, che ora intende eliminarlo. A capo della sezione francese della squadra c'è Nicky (Julia Stiles), che sta facendo convergere su Parigi tutti gli agenti disponibili per eliminare il suo ex collaboratore.

