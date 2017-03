THE GIRLFRIEND EXPERIENCE/ Su Rai 4 il film diretto da Steven Soderbergh

THE GIRLFRIEND EXPERIENCE, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 12 MARZO 2017: IL CAST - The Girlfriend experience è il film in onda su Rai 4 oggi, domenica 12 marzo 2017 alle ore 22.55. Una pellicola di genere commedia e drammatica che è stata diretta dal regista Steven Soderbergh ed interpretata da Sasha Grey, oltre che gli attori Chris Santos, Peter Zizzo e Philip Eytan. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

THE GIRLFRIEND EXPERIENCE, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 12 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film è ambientato durante il periodo delle elezioni presidenziali del 2008 a Manhattan e racconta la storia di Chelsea (Sasha Grey), una escort newyorkese che si procura da vivere frequentando uomini di affari di Wall Street e chiedendo loro 2000 dollari all’ora per poter usufruire della sua compagnia. La ragazza lavora per una delle agenzie di accompagnatrici più importanti della Grande Mela, chiamata appunto "The Girlfriend Experience". Nonostante il suo lavoro la veda impegnata ad intrattenersi con altri uomini, Chelsea ha una felice storia d'amore con Chris (Chris Santos), un personal trainer che pare accettare lo stile di vita e la professione della compagna, anche se nel profondo nutre un grande risentimento nei confronti della donna. Nonostante quello di Chelsea sia un nome abbastanza conosciuto a Manhattan, la ragazza si ritrova a dover affrontare una crisi lavorativa: con il tempo, i clienti interessati ad usufruire dei suoi servigi e a pagare ingenti somme di denaro per passare del tempo in sua compagnia diminuiscono sempre di più. Così, la ragazza si ritrova a dover superare gravi problemi economici che le causano enormi difficoltà e non le permettono più di mantenersi da sola in una città costosa come New York City. Chelsea tenta allora di contattare la sua famiglia per ricevere un supporto economico, ma i suoi genitori non sono intenzionati ad aiutarla, in quanto in disaccordo con la strada professionale intrapresa dalla figlia. Oltre ai problemi finanziari, Chelsea (il cui nome vero è Christine), si deve affrontare le indiscrete ed impertinenti domande di un giornalista locale che vuole convincere la ragazza a rilasciare un'intervista relativa al suo lavoro e a come riesca a combinare la sua professione con la sua vita privata.

