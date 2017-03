TIMELESS/ Anticipazioni puntata 12 marzo 2017: David e la squadra nella Parigi del 1927

TIMELESS, ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI - Stasera, domenica 12 marzo 2017, il piccolo schermo di Fox manderà in onda il 14esimo episodio di Timeless, dal titolo “La generazione perduta”. Prima di scoprire che cosa succederà, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana. Wyatt (Matt Lanter) e Rufus (Malcolm Barrett) informano Lucy (Abigail Spencer) del loro piano, ma la storica teme che possano finire in un'epoca problematica. Nota inoltre che il loro saluto sembra più un addio, ma infine accetta che rubino la nave. Intanto, Emma (Annie Wersching) rivela a Flynn (Goran Visnjic) qualche particolare in più sull'obiettivo finale di RittenHouse, ma rifiuta di chiedere a Rufus di distruggere la macchina del tempo come suggerisce Anthony Bruhl (Matt Frewer). Intanto, l'agente Christopher (Sakina Jaffrey) prende di petto Lucy perché ha scoperto quale missione stanno affrontando i viaggiatori, ma la storica preme perché capisca il motivo perché Wyatt è tornato indietro nel tempo. Più tardi, Bruhl contatta Lucy per fissare un incontro, intenzionato a concludere il problema RittenHouse una volta per tutte. Wyatt invece raggiunge Claire Gilliam (Amanda Brooks), un'assistente di volo e impedire che conosca Joel (Drew Roy) e concepiscano il killer della moglie. I due sono costretti tuttavia a dividersi, e Rufus rimane al locale a sorvegliare Drew, mentre Wyatt segue Claire. Lucy invece confessa a Jiya (Claudia Doumit) di aver saputo della missione dagli amici ed in seguito parte in missione per conto dell'agenzia, per incontrare Bruhl e registrare le sue parole. Quest'ultimo tuttavia scopre subito la presenza del localizzatore e prima di dirle qualsiasi cosa, la preleva affermando che gli serve il suo aiuto. I due scompaiono dalla vista della squadra, che viene distratta dall'arrivo di Allison (Leanne Lapp). Una volta portata in un posto sicuro, Bruhl rivela alla storica che RittenHouse ha intenzione di usare la macchina del tempo per distruggere il mondo e che quindi è necessario eliminare la nave madre. Le chiede di fare altrettanto con quella in possesso alla squadra, avvisandola che qualcuno cercherà di impedirlo e raccomandandole di non fidarsi di nessuno, nemmeno di Connor Mason (Paterson Joseph). Wyatt invece riesce ad avvicinarsi a Claire, ma una sua collega hostess lo riconosce e lo smaschera. Dopo averrr riflettuto a lungo, la Christopher rivela a Lucy di aver sorvegliato Connor e di aver scoperto un collegamento con RittenHouse. La storica rimane scossa nel vedere che l'uomo ripreso nelle foto è il suo padre biologico. Anche se con diversi ostacoli da superare, Wyatt riesce a fermare Drew prima che possa andare a letto con Claire, ma al suo ritorno al presente, scopre che i suoi sforzi non sono serviti a nulla. Lucy e Wyatt lo informano infatti che la moglie è stata uccisa ugualmente, mentre la squadra trova il corpo di Bruhl, ucciso con due colpi al petto. Non è riuscito quindi a distruggere la nave madre come previsto, molto probabilmente freddato da Flynn. Più tardi, Lucy affronta Benjamin Cahill (John Getz) e prende le distanze da tutto ciò che sta facendo, ma il padre le parla di un dono e di situazioni che devono chiarire.

TIMELESS, ANTICIPAZIONI PUNTATA 12 MARZO 2017: 1x14, “LA GENERAZIONE PERDUTA” - Wyatt è ancora in carcere per aver rubato la macchina del tempo ed il suo ruolo viene affidato a David, che vola con la squadra fino alla Parigi del 1927. In quel giorno, Charles Lindbergh ha compiuto il suo primo volo translatantico da solo, ma Flynn spara al velivolo e lo prende in ostaggio. I viaggiatori incontrano in seguito Ernest Hemingway, che si unisce alla loro ricerca. Durante l'inseguimento, Dave rimane tuttavia ucciso in una sparatoria con Emma e Karl al di fuori di un club. Il posto dell'agente viene quindi preso dallo scrittore, visibilmente ubriaco, mentre Lucy ha un nuovo incontro con Flynn. Quest'ultimo sta progettando di uccidere Lindbergh, a meno che la storica non riesca a convincerlo ad abbandonare RittenHouse. Intanto, l'agente dell'NSA Jake Neville, prende il sopravvento sulla Cristopher per la guida della macchina del tempo e Wyatt intuisce che fa tutto parte di un piano preciso, mentre si libera e fugge.

© Riproduzione Riservata.