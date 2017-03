TONY HAWK/ Il professionista di skate che ha ispirato il film "Slam" (Che tempo che fa, 12 marzo 2017)

TONY HAWK, ILPROFESSIONISTA DI SKATE CHE HA ISPIRATO IL FILM "SLAM" (CHE TEMPO CHE FA, 12 MARZO 2017) - Sarà l'eclettico Tony Hawk uno degli ospiti della puntata di Che tempo che fa di oggi, domenica 12 marzo 2017. Il talk show condotto da Fabio Fazio ha negli anni offerto al pubblico di Rai 3 innumerevoli interviste irriverenti a personalità del mondo del cinema, spettacolo, sport e politica. Con al fianco la simpatica Luciana Littizzetto e l'intramontabile Nino Frassica, Fabio Fazio si occuperà questa volta di chiacchierare con il pro skater Tony Hawk. Al suo fianco anche la bella e brava Filippa Lagerback. Tony è stato citato negli ultimi tempi per via del debutto nelle sale cinematografiche del lungometraggio "Slam", tratto dal romanzo "Tutto per una ragazza" di Nick Hornby. La pellicola rappresenta una storia giovanile dedicata proprio allo skateboard, sport in cui Tony Hawk eccelle. Nel cast Ludovico Tersigni, Jasmine Trinca, Barbara Ramella e Luca Marinelli per una storia davvero interessante: il protagonista, Samuele, ha sedici anni e si allena ogni giorno per coltivare la sua passione. Lo skateboard per lui è rappresentato dal suo idolo, Tony Hawk, per l'appunto, che diventa per il giovane un confidente immaginario. Anche se il professionista non ha un ruolo attivo nel progetto cinematografico, è senza dubbio un personaggio centrale sia romanzo che del film e probabilmente a Che tempo che fa se ne parlerà lungamente.



TONY HAWK, ILPROFESSIONISTA DI SKATE CHE HA ISPIRATO IL FILM "SLAM" (CHE TEMPO CHE FA, 12 MARZO 2017). LA VITA E LA CARRIERA - Ultimamente, Tony Hawk è tornato a stupire, dimostrando con il suo skate quanto l'età non sia un ostacolo quando si ha una volontà di ferro. 48 anni suonati, è ancora in grado di volteggiare sulla sua tavoletta e lo ha dimostrato appieno in un video diffuso via internet in cui esegue una doppia giravolta mentre è sospeso in aria. Si tratta della stessa evoluzione che Hawk ha replicato più volte all'apice della sua carriera e che l'ha consacrato nell'Olimpo dei più grandi skaters di tutti i tempi. Al secolo Anthony Frank Dupree Hawk, classe 1968, ha inventato diversi tricks, come Stalefish, Madonna, McHawk e Varial McTwist e detiene il record di primo a completare il trick 900 in occasione degli X games del 1999. Sua è la società Birdhouse, fondata insieme al collega Per Welinder, così come la casa cinematografica denominata 900 Film, che gli ha permesso di realizzare la trilogia di "Tony Hawk's Tricks Tips", in cui si da da fare per mostrare quali sono le varie tecniche di skateboarding e quali sono i metodi migliori per imparare i tricks. Famoso anche per la serie di videogame che porta il suo nome, Tony Hawk, detto anche Bird Man, è anche stato capace di eseguire il leggendario "loop", una figura davvero complessa che si basa sul principio fisico della forza centrifuga. Sicuramente durante la puntata di Che tempo che fa di oggi verranno proiettate alcune delle sue acrobazie migliori, tra cui il transfer da rampa a rampa, o il grind effettuato su un tubo di ferro in fiamme.

