TRONO CLASSICO / Uomini e Donne: si riaccende la passione tra Luca e Giulia, sarà lei la scelta?

UOMINI E DONNE, TRONO CLASSICO ANTICIPAZIONI: LUCA ONESTINI CAMBIA ANCORA LE CARTE IN TAVOLA - Luca Onestini ha cambiato le carte in tavola? Il nuovo tronista del trono classico di Uomini e Donne, sta conducendo un percorso molto lineale diviso tra Soleil Sorgè e Giulia Latini. Ultimamente, i giochi sembravano già fatti ed in molti palesavano la viva possibilità che l'ex Mister Italia fosse anche molto vicino alla sua scelta finale nei confronti di Soleil. La 22enne infatti, ha letteralmente catturato la sua attenzione nel corso delle ultime puntate, "complice" anche la spiacevole situazione che si è venuta a creare con degli scatti privati rubati e postati sul web senza alcuna autorizzazione. Questo spiacevole accadimento, aveva catturato l'attenzione di Marco Cartasegna, ex modello arrivato alla corte di Maria per sostituire Manuel Vallicella, il veronese che ha deciso di abbandonare il suo nuovo percorso da tronista dopo pochissimo tempo. Soleil quindi, ha cominciato ad accettare anche la corte di Marco uscendo con entrambi e, se inizialmente questo aspetto aveva sollevato la forte gelosia di Luca, dall'ultima registrazione pare che Onestini stia perfino incominciando a divertirsi prendendo le distanze dalla corteggiatrice. Tra tutti i protagonisti però, l'unica a soffrirne davvero sembra essere Giulia Latini, giovane corteggiatrice di Luca che ha chiaramente dimostrato di provare dei forti sentimenti per lo studente. Inizialmente il feeling tra i due era così visibile da non avere alcun rivale fino a quando, Soleil si è impadronita della scena. Maria De Filippi, durante la messa in onda delle ultime puntate, aveva perfino consolato Giulia cercando di abituarla ad una prossima batosta, fino a quando... dal VicoloDelleNews apprendiamo di una nuova esterna tra Luca e Giulia dai contorni davvero emozionanti. La "coppia" infatti, è stata protagonista di un nuovo incontro al Pincio di Roma e, tra la magia della Capitale è scattato un nuovo bacio tra i due. Le carte, attualmente sembrano essersi nuovamente mescolate... come reagirà Soleil?

