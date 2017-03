UN SEGRETO TRA NOI/ Su La5 il film con Ryan Reynolds e Julia Roberts (oggi, 12 marzo 2017)

UN SEGRETO TRA DI NOI, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 12 MARZO 2017: IL CAST - Un segreto tra di noi, il film in onda su La5 oggi, domenica 12 marzo 2017 alle ore 23.15. Una pellicola di genere drammatica realizzata nel 2008 distribuita in Italia da Medusa Film. La regia è stata curata dal regista esordiente Dennis Lee e presentata nel 2008 al Festival del Cinema di Berlino. Nel cast sono presenti diversi nomi di spicco di Hollywood, tra cui Ryan Reynolds, Julia Roberts, Willem Defoe, Emily Watson e Hayden Panettiere. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

UN SEGRETO TRA DI NOI, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 12 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film drammatico "Un segreto tra di noi" racconta la storia di Michael (Ryan Reynolds), giovane scrittore che semina un successo dopo l'altro. L'uomo ha intrapreso la carriera nella letteratura seguendo le orme di suo padre (Willem Defoe), docente dell’università che sognava di fare lo scrittore famoso, ma che ha fallito nel suo intento. Il rapporto tra padre e figlio è piuttosto complicato, il padre vede nel figlio i suoi sogni infranti ed è quindi incapace di dimostrargli stima ed affetto, il giovane, invece, prova un forte risentimento verso il genitore ed usa la sua carriera di successo come vendetta personale. Michael ha appena finito di scrivere il suo ultimo romanzo che racconta proprio le vicende della sua famiglia, narrando, in particolare, i problemi dello scrittore con il padre autoritario e dal carattere egocentrico, il quale non ha mai prestato particolare attenzione nei confronti del figlio. Date le informazioni riservate contenute nel suo ultimo lavoro, il romanziere è indeciso sul da farsi, in quanto teme che la pubblicazione del libro potrebbe rovinare i rapporti già molto conflittuali con il genitore, il quale incolpa il figlio della sua carriera fallita. In occasione della festa del diploma della madre di Michael, Lisa (Julia Roberts), l'uomo decide di rimandare la decisione relativa alla pubblicazione del libro e di recarsi nella sua città natale per festeggiare il successo della donna che dopo tanti anni vissuti a fianco di un uomo egoista, ha finalmente realizzato il suo sogno di terminare gli studi. Purtroppo però, una tragedia inaspettata colpisce la famiglia di Michael proprio dopo la fine della festa per il diploma della madre, durante il ritorno a casa, i genitori vengono coinvolti in un drammatico incidente d'auto e Lisa muore sul colpo. Così, la gita nella sua città natale si trasforma, il viaggio felice diventa una tragedia familiare, che vedrà Michael, in compagnia di sua sorella e di sua zia Jane (Emily Watson), tentare di rimettere a posto i difficili rapporti con suo padre. A complicare ancora di più la situazione per Michael, c'è Kelly (Hayden Panettiere) la moglie del protagonista che, alle prese con un problema con l'alcool, si intromette nei difficili rapporti tra padre e figlio e fa di tutto per proteggere suo marito dagli attacchi del genitore. Così, tutti i membri della famiglia si trovano a dover affrontare la tragedia della perdita di Lisa e a dover dissotterare vecchi dissapori.

