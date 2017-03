UOMINI E DONNE / Anticipazioni: Claudio Sona e Mario Serpa di nuovo insieme, in che modo?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA SPECIALE 18 MARZO: CLAUDIO E MARIO DI NUOVO INSIEME - Sabato 18 marzo si apriranno i battenti di una puntata speciale di Uomini e Donne in prime time: cosa vedrete? Ecco di seguito le primissime anticipazioni utili ed il promo ufficiale dell'appuntamento in prima serata sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. In molti pensavano che, dopo l'ultima puntata di "C'è posta per te" e prima dell'esordio del serale di Amici, si potesse assistere ad un "Meglio di..." ed invece, agli estimatori del programmi di Maria De Filippi è andata decisamente meglio. Sabato 18 marzo 2017 infatti, ci sarà una puntata speciale di Uomini e Donne con protagonisti tutti i personaggi più amati del programma di Queen Mary, tra over e giovani. Sabato sera, gli estimatori di Uomini e Donne assisteranno alle "Olimpiadi TV" con tutti i protagonisti più amati. Da Gemma Galgani a Giorgio Manetti, Andrea Damante, Giulia De Lellis, Mario Serpa e Claudio Sona, gli adorati protagonisti di U&D scenderanno in pista per contendersi il medagliere in una gara che vedrà in scena tutti i programmi di punta dell'ammiraglia Mediaset: da Striscia la Notizia, Amici, Avanti un altro, Tu si que vales e C'è posta per te. A giudicare i protagonisti di Uomini e Donne ci sarà una divertente giuria d'eccezione formata da Rudy Zerbi, Stefano De Martino, Alfonso Signorini, Valeria Marini, Platinette, Natalia Titova, Davide Mengacci, Giuseppe Giofrè, Anahi Ricca, Jimmy Ghione, Garrison e tanti altri. Le registrazioni degli speciali continueranno anche nella giornata di oggi così come domani e martedì 14 marzo. Ieri pomeriggio per esempio, c'è stato spazio per una sfilata che ha visto scontrarsi Over VS Giovani. Tra le varie "chicche", il VicoloDelleNews ha anticipato la presenza sul palco di Claudio Sona e Mario Serpa ma, dalle primissime anticipazioni emerse, pare che tra i due ci sia stata molta tensione, ecco cosa si legge sul sito: "Alla fine quando sono state richiamate le squadre sul palco è entrato anche Mario Serpa con la squadra dei giovani… Claudio ha cercato di avvicinarlo, chiacchierarci all’orecchio ma lui era un pezzo di ghiaccio, sembrava arrabbiato nero, si spostava e rimaneva a braccia conserte e poi lo abbiamo visto andare via dagli studi da solo con la sua macchina subito dopo".

