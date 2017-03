UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Federico Gregucci in squadra con Claudio Sona e Damante? (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: FEDERICO GREGUCCI IN SQUADRA CON CLAUDIO SONA E DAMANTE, FOTO - In queste ultime ore continuano senza sosta le nuove registrazioni per la puntata speciale che andrà in onda il prossimo sabato 18 marzo, quando su Canale 5 i protagonisti più amati del trono classico, ma anche quelli delle puntate dedicate ai senior, si sfideranno in un appuntamento ancora tutto da scoprire. Poche ore fa è stato Federico Gregucci a svelare qualche piccolo dettaglio su ciò che vedremo nel corso della puntata, l'ex corteggiatore di Clarissa Marchese, infatti, ha pubblicato su Instagram uno scatto che lo ritrae in compagnia di Andrea Damante, Claudio Sona ed Eugenio Colombo, tre protagonisti indimenticabili del dating show di Maria De Filippi. Quale sarà il loro ruolo? È proprio Gregucci a dare qualche piccola anticipazione stringendo in mano un pallone da calcio: "Scappati di casa!!! @andreadamante @eugeniocolombodj @realclaudiosona #squad #noi #picoftheday #badboys #style #crew #brothers", scrive l'ex corteggiatore nella didascalia della sua foto. I quattro ragazzi si sfideranno su un campo da calcio? Se volete visualizzare l'immagine postata da Federico Gregucci sul suo profilo ufficiale, potete cliccare qui.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: DOMENICA DI "ALTI E BASSI" PER CLAUDIO SONA, FOTO - Claudio Sona è in questi giorni impegnato alla realizzazione di una puntata speciale che, come anticipato in questi giorni, coinvolgerà molti dei protagonisti più amati del trono classico di Uomini e Donne. Naturalmente ci sarà anche Mario Serpa, con il quale qualche giorno fa l'ex troniosta ha annunciato la rottura, e assieme a lui tanti altri volti indimenticabili del dating show di Canale 5. Sona, dopo aver consultato l'oroscopo per la giornata di oggi, ha scoperto che le previsioni per il suo segno non sono del tutto positive. "Oggi il mio oroscopo (bilancia) mi dà solo un 6. Sarà una domenica di alti e bassi che potrebbe trasformarsi in una corsa a ostacoli... #chepaura #speriamodiarrivareasera", ha scritto infatti l'ex tronista pubblicando uno scatto sui social. Si riferisce forse alla divertente gara che in queste ore sta girando in compagnia di altri protagonisti del trono Classico? Cliccate qui se volete visualizzare lo scatto pubblicato da Claudio Sona sui social.

