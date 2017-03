UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Luca Onestini e Marco Cartasegna nei guai, Giulia e Giorgia alleate

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: LUCA ONESTINI E MARCO CARTASEGNA NEI GUAI, GIULIA LATINI E GIORGIA PISANA SI ALLEANO – Luca Onestini e Marco Cartasegna cominciano a tremare. I due tronisti di Uomini e Donne, sempre rivali per Soleil Sorgè che continua a dividersi tra l’ex corteggiatore di Clarissa Marchese e il 26enne milanese, sono alle prese anche con l’alleanza che hanno deciso di stringere Giulia Latini e Giorgia Pisana. Le due corteggiatrici hanno lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne dopo l’ultima registrazione e sono apparse sempre insieme. Su Instagram Stories, le due corteggiatrice hanno pubblicato diversi video e foto. In un post, in particolare, come si legge su Gossip e tv, Giulia e Giorgia hanno scritto: “Buone sì ma sceme no”. Le parole delle due ragazze sembrano essere delle frecciatine a Luca Onestini e Marco Cartasegna. Il primo, infatti, continua a non dare certezze a Giulia e ad avvicinarsi o ad allontanarsi in base alla piega che prende il suo rapporto con Soleil Sorgè. Marco Cartasegna, invece, continua a non fidarsi di Giorgia, finita sul banco degli imputati per aver deciso di andare a trovare l’amore in tv dopo aver lasciato il fidanzato da soli dieci giorni. Giulia Latini e Giorgia Pisani, però, lanciano anche delle frecciatine al veleno alle altre corteggiatrici, ree di considerarsi su un piedistallo e di ritenerle già fuori dai giochi. Come reagiranno i due tronisti di fronte all’amicizia tra Giorgia e Giulia?

