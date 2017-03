UOMINI E DONNE / Anticipazioni: Mariano Catanzaro torna alla corte di Maria e debutta come attore

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: MARIANO CATANZARO RITORNA E DEBUTTA IN “THE LADY” - Mariano Catanzaro è uno dei protagonisti più amati del trono classico di Uomini e Donne. Il giovane napoletano dall'aspetto melodrammatico, dopo essere stato uno dei protagonisti del percorso televisivo di Valentina Dallari, ha puntato fortemente alla mitica poltrona rossa. Anche le fan del programma speravano di poterlo ritrovare alla corte di Maria con una immaginaria corona sulla testa ed invece... Dopo anni di attesa e di "presunte" speranze, pareva che per Catanzaro non ci fosse più posto alla corte di Queen Mary. Mariano però, da perfetta "star" del programma, ha trovato il modo di ritornare in pista per fare parlare di sé. Il ragazzo dal baffetto più simpatico d’Italia, è tornato in trasmissione per cercare di conquistare le nuove troniste: Desirèe Popper e Rosa Perrotta. Inizialmente il napoletano pareva strizzare l’occhio alla compaesana ma, dopo la registrazione sembrava propenso nei confronti della brasiliana: come proseguirà il suo percorso? Come ben sapete, Mariano si è fatto conoscere dagli estimatori di Uomini e Donne, per la sua partecipazione durante il trono di Valentina Dallari, ex tronista che ha scelto Andrea Melchiorre. In quella occasione, in moltissimi ricordano ancora le disperate lacrime di delusione di Mariano dopo l’eliminazione da parte della giovane deejay bolognese. Chiusa la parentesi con la Dallari, le moltissime fan di Catanzaro speravano di poterlo ritrovare alla corte di Maria ma con il ruolo di tronista ed invece, anno dopo anno le speranze sembravano affievolirsi, fino a quando… Mariano è tornato alla corte di Queen Mary rivestendo nuovamente i panni del corteggiatore televisivo. Chi verrà affascinata dal giovane tra Desirèe e Rosa? Nel frattempo, Mariano non è rimasto con le mani in mano. Il corteggiatore infatti, ha esordito nella terza stagione di "The Lady", la web serie di Lory Del Santo. Sentite il forte desiderio di rimanere “folgorare” da Mariano nei panni di attore? Bene, cliccate qui per visionare la sua “magistrale” prova.

