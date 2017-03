UOMINI E DONNE/ Gemma Galgani commuove: tutto quello che la dama non aveva mai raccontato (Trono Over)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: GEMMA GALGANI COMMUOVE CON LA SUA TRISTE STORIA – Gemma Galgani continua la ricerca dell’amore, il vero motore della sua vita. La dama del trono over di Uomini e Donne non ha alcuna intenzione di arrendersi. Senza amore, infatti, Gemma non riesce a vivere, Quando torna a casa, la dama sente la mancanza di una carezza o di una persona che le dica una dolce parola d’affetto. Una speranza che Gemma ha ribadito anche ai microfoni di Silvia Toffanin che ha raccolto, commossa, le sue confessioni. Oltre ad aver ribadito il forte amore che ha provato per Giorgio Manetti e che, forse, prova ancora, la Galgani ha aperto il suo cuore parlando per la prima volta di un capitolo molto triste della sua vita. Gemma, infatti, ha parlato commuovendo il pubblico della perdita della madre, morta quando Gemma era solo una bambina a causa di una gravissima malattia. “Non voleva vederci piangere, ribadiva che dovevamo mantenere la dignità”, ha dichiarato Gemma ricordando quei tristi momenti. La Galgani, poi, ha messo da parte le lacrime per lanciare una frecciatina alla sua acerrima nemica, Tina Cipollari. “È un odio vero e non so neppure io come sia nato. Tina a volte è impertinente”. E chiosa: “Non uscirei mai a cena con lei perché, conoscendola, mi farebbe mangiare delle mele avvelenate. Tina è rifatta e si vede”.

