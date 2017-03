Uomini e donne/ Anticipazioni registrazione speciale: Claudio Sona scende in campo con la maglia di Amici!

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE SPECIALE: CLAUDIO SONA CON LA MAGLIA DI AMICI - Un mistero. Questo possiamo dire di Uomini e donne e di questo speciale che si sta registrando ormai da giorni e di cui ancora non abbiamo capito molto. Chi pensava che oggi non avesse avuto modo di sapere qualcosa sui propri beniamini si sbagliava e di grosso. Anche oggi qualcuno si aggira negli studi di Uomini e donne e video e foto sono già arrivati sui social. Di chi stiamo parlando? Ma del mitico Claudio Sona. Proprio il tronista veronese è l'unico che è stato sempre presente a queste registrazioni, sin da primo giorno. Il primo tronista gay del programma ha partecipato alla prima registrazione nei panni di cantante, alla seconda nei panni di modello contro i cavalieri del trono over, e oggi? Secondo gli ultimi rumors che circolano in rete sembra proprio che il giovane tronista sia alle prese con qualcosa che abbia a che fare con Amici. In questo piccolo video vediamo Claudio forse alle prese con un ballo. A girare queste immagini ci ha pensato un altro volto noto di Uomini e donne e del trono classico ovvero Sonia Lorenzini. La tronista è negli studi proprio insieme a Claudio Sona, chi sarà presente alla registrazione speciale di oggi? Lo scopriremo nel corso del pomeriggio, intanto, il totoballo è aperto. Cosa starà facendo Claudio Sona? Non si capisce bene nemmeno quando la puntata andrà in onda visto che si è parlato del prime time e, in queste ultime ore, addirittura della prima serata di sabato prossimo al posto del best of di C'è Posta per Te. Sarà davvero così?

