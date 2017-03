AMERICAN SNIPER/ Su Canale 5 il film con Bradley Cooper

AMERICAN SNIPER, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 13 MARZO 2017: IL CAST E LE CURIOSITÀ - American sniper è il film in onda su Canale 5 oggi, lunedì 13 marzo 2017 alle ore 21.10. Una pellicola biografica del 2014 diretta da Clint Eastwood (Gran Torino, Gli spietati, Million dollar baby) ed interpretata da Bradley Cooper (Limitless, Il lato positivo, Guardiani della Galassia), Sienna Miller (High rise - Il condominio, Alfie, Factory girl) e Jason Dean Hall (Il potere dei soldi, Thank you for your service). Il film è stato un ottimo successo di pubblico, caso quasi unico fra i film sulle guerre in Iraq e Afghanistan, e si è aggiudicato numerosi riconoscimenti della critica. Il libro è stato un grande successo in moltissimi paesi del mondo compresa l'Italia. Purtroppo Kyle è morto nel 2013 e ha potuto godere ben poco di quanto ottenuto con il libro e il seguente film.

AMERICAN SNIPER, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 13 MARZO 2017: LA TRAMA - Chris Kyle (Bradley Cooper) è un giovane texano che decide di arruolarsi nei Navy Seals. Durante l'addestramento mette in mostra delle doti di cecchino. Nel frattempo conosce Taya Renae Kyle (Sienna Miller), che diventerà sua moglie. Nel 2004 viene impiegato per la prima volta sul campo come cecchino, in Iraq. Fra le sue prime vittime vi sono una donna e un ragazzino, che stavano tentando di minare un convoglio militare statunitense. Questa esperienza lo scuote profondamente, la per la sua precisione diviene un mito fra i suoi commilitoni. Questa e altre esperienze fatte in battaglia si fissano indelebilmente nella mente di Chris, tanto che quando torna a casa per assistere alla nascita del figlio Colton non riesce a smettere di pensare all'Iraq. Nonostante la preoccupazione crescente della moglie, Chris affronterà un secondo, un terzo e anche un quarto turno in Iraq, sempre più assorbito dal suo conflitto con Mustafa, un cecchino iracheno. Concluso quest'ultimo con la morte di Mustafa, avvenuta proprio per mano di Chris, l'ex militare dovrà ancora affrontare la prova più difficile, lasciarsi alle spalle la guerra e reinserirsi nel mondo civile e nella sua famiglia, per cui è ormai un estraneo.

