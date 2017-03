AMICI 2017 / Ed. 16 anticipazioni e news verso il serale: Riccardo Marcuzzo in crisi per colpa di Morgan?

AMICI 16, ED.2017 ANTICIPAZIONI E NEWS: MORGAN CRITICA RICCARDO E LUI ENTRA IN CRISI - Durante la puntata speciale del sabato, si sono tracciati i contorni delle Squadre ufficiali di Amici 16 verso il serale 2017. Tra gli altri, anche Riccardo Marcuzzo è ufficialmente in pista. Il giovane cantante è un componente della Squadra Blu di Elisa, Rudy Zerbi e Veronica Peparini. Dietro la carriera del cantautore milanese però, sono già saltate fuori le prime polemiche utili. Marcuzzo infatti, fa parte dell'agenzia di Francesco Facchinetti e, il suo nuovo singolo "Diverso" è stato massicciamente "spinto" sui social anche da volti molto conosciuti. Nel frattempo però, dopo la sua esibizione sulle note di "Caruso" (pezzo di Lucio Dalla") e "Sei mia" (il suo primo inedito) se da un lato ha catturato l'attenzione di Elisa, da un altro ha acceso Morgan che, dopo la sua interpretazione ha avuto qualcosa da dire nei confronti del giovane artista. Elisa l'ha considerato molto diretto, fresco e privo di sovrastrutture inoltre, il suo scrivere senza saper suonare alcuno strumento, gli dona un tipo di scrittura d'istinto e totalmente vera. Morgan invece, dopo la sua esibizione in attesa della maglia, ha affermato di avere trovato l'esibizione di "Caruso" da pianobar mentre "Sei mia": "ha un testo imbarazzante". Riccardo ha portato a casa le critiche di Marco Castoldi con un sorriso mentre la sua tensione sembrava molto palese e così, confrontandosi con Alex Braga, ha raccontato al prof tutta la sua frustrazione del momento. Riccardo appare molto impaurito dal serale tanto da avere l'ansia di non sapere come poter affrontare la tensione in vista del prime time. Il serale di Amici 16 aprirà i battenti dal prossimo 25 marzo 2017 e, oltre ai giudizi di Morgan, Riccardo Marcuzzo dovrà fare i conti anche con Ermal Meta, Ambra Angiolini, Daniele Liotti ed Eleonora Abbagnato, nuovi giudici di questa edizione serale. Il giovane cantautore potrebbe addirittura abbandonare il nuovo impegno? Staremo a vedere cosa accadrà!

