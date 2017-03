AMORE PENSACI TU/ Replica e riassunto quarta puntata 12 marzo: video streaming su Video Mediaset

AMORE PENSACI TU, RIASSUNTO QUARTA PUNTATA 12 MARZO 2017 - Ieri sera, domenica 12 marzo 2017, Canale 5 ha trasmesso la quarta puntata della fiction Amore pensaci tu. Vediamo in breve che cosa è successo. A casa di Elena c'è molta tensione, il compagno Roberto è deciso a denunciare l'ex marito per il pugno ma la donna prova a convincerlo a non farlo. Jacopo cerca un modo di scagionarsi e s’introduce nell'ufficio di Roberto per trovare qualche prova. Anna ha deciso di organizzare per la prima volta da sola la festa di compleanno di Penelope e le prepara anche una torta, Marco è molto preso dal lavoro ma c'è qualche problema in ufficio. La dottoressa si sente inadeguata nei confronti delle altre mamme della scuola e per riscattarsi agli occhi della figlia decide di organizzarle una festa all'ultimo momento, per questo chiede aiuto al suo ex, Dario. La convivenza tra Francesco, Tommaso e Tina non va bene, il pompiere si sente male per colpa dell'allergia dei gattini della nipote e la madre non è di molto aiuto. Jacopo scopre che Roberto frequenta un locale di spogliarelli e convince Luigi e Francesco ad andarci per spiare il suo ex procuratore ma i due finiscono per ubriacarsi e fanno dei danni. La festa di Penelope è un disastro su tutti i fronti e la bambina chiede aiuto al padre, che si precipita a casa per risollevare le sorti del compleanno ma al suo arrivo trova Dario e non la prende molto bene. Jacopo va al locale di spogliarelli a recuperare Luigi e Francesco, per colpa loro deve ripagare anche i danni. Quando escono dal locale, i tre uomini vedono Roberto ma è in compagnia di Elena, il procuratore è andato a prendere uno dei suoi calciatori e quando va via Jacopo, assiste a un bacio appassionato tra l'ex moglie e il nuovo compagno. Jacopo soffre molto per la situazione e sta male anche Chiara che confessa alla sorella di essersi innamorata del calciatore, che però non ha pensieri che per Elena. La ragazza quando scopre quello che è successo al locale decide di giocarsi la carta dell'amica e va a consolarlo, restando al suo fianco a confortarlo. Tina prende di petto il problema dei gatti in casa e li porta via nel cuore della notte, il mattino dopo Stella è triste per la scomparsa dei suoi animali, mentre Tommaso non sta più male per l'allergia. Luigi si è calato perfettamente nei panni di papà a tempo pieno ma sul lavoro ci sono dei problemi e Chiara lo chiama allarmato. Nel frattempo Camilla, nonostante il suo stato di gravidanza, ha deciso di partire per trovare Emanuele. La ragazza però sbaglia fermata e finisce a Salerno, disperata chiede aiuto a Nicola che parte per raggiungerla. Gemma si confida con Anna e pensa di voler sposare Luigi, nel frattempo l'uomo pur di salvare un lavoro di ristrutturazione in una palestra non esita a fare il dongiovanni con la proprietaria. Stella è sempre più triste per la storia dei gatti e Francesco e Tommaso non riescono a risollevarle il morale neppure con dolci e regali, Tina aiuta la nipote a superare il momento a modo suo. Gemma si fa coraggio e chiede a Luigi di sposarla ma si accorge troppo tardi che l'uomo si è assopito sul divano, nel frattempo sul suo cellulare arriva un messaggio molto equivoco da parte della titolare della palestra. Il giorno dopo a scuola Marco si congratula con l'amico per il matrimonio e solo in quel momento Luigi realizza il disastro che ha combinato. Il viaggio di Camilla verso la Calabria prosegue in compagnia di Nicola ma i ragazzi una volta arrivati scoprono che Emanuele non c'è. Luigi chiede a Gemma di sposarlo ma la donna rifiuta. Chiara stanca di tenere nascosti i suoi sentimenti, bacia Jacopo ma è rifiutata e va via in lacrime, nel finale il calciatore riprende a bere.

Replica Amore pensaci tu, quarta puntata 12 marzo 2017: come vederla in video streaming - È possibile vedere o rivedere la quarta puntata di Amore pensaci tu sul web, grazie al servizio di video streaming offerto da Video Mediaset, cliccando qui.

