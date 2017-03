ANTONELLA FIORDELISI/ Scatenata alla Domenica Sportiva: “tifo Salernitana (e ho un bel Lato B)”

ANTONELLA FIORDELISI: LA SPADISTA ALLA DOMENICA SPORTIVA SVELA DI ESSERE UNA TIFOSA DELLA SALERNITANA (OGGI 13 MARZO 2017) - Antonella Fiordelisi era ospite ieri durante la puntata della Domenica Sportiva, definita da tutti la più bella e giovane promessa della scherma italiana. La ragazza è diventata famosa per aver reso pubblica una conversazione con l'attaccante della Juventus, Gonzalo Higuain, che gli avrebbe chiesto di vedere alcune foto del suo 'lato B'. La richiesta è stata smentita poi dalla stessa Fiordelisi: "Con me Higuain si è comportato in modo educato e mai inopportuno" aveva detto la giovane spadista. Ieri, alla Domenica Sportiva, ha svelato di essere una grande tifosa della Salernitana, la squadra della città dove è nata, e che in futuro si vede impegnata in una carriera televisiva. Di certo il suo account Instagram vanta tantissimi follower, e le sue foto ogni giorno raggiungono anche i centomila like. Dalla polemica con Higuain a star del web, Antonella Fiordelisi è diventata in pochissimo tempo una delle più ricercate anche in tv.

