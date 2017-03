AVANTI UN ALTRO/ Lo sfidante non vince. Chi giocherà oggi, 13 marzo 2017? Riassunto ultima puntata

AVANTI UN ALTRO, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, lunedì 13 marzo 2017) - Questa sera, lunedì 13 marzo 2017, torna il game show Avanti un altro, su Canale 5 alle ore 18.45 con Paolo Bonolis. Prima di scoprire chi giocherà, vediamo il riassunto della puntata di ieri. La puntata della domenica parte con il ritornello del maestro Laurenti o del principe ranocchio come lo chiama Bonolis. "Ricordati che anche tu devi morire" riscuote sempre un successo incredibile. Scoperchiati i pidicozzi si può iniziare con il primo concorrente. Intanto Miss Claudia presenta i protagonisti del minimondo del game show. Troviamo la Ciociara, il Cognato dell'Alieno, lo Scienziato Pazzo, il Crociato, la Dottoressa. La categoria con cui si inizia a giocare è strofina strofina. Non si riesce ad andare al di là dei doppi sensi che scatenano l'ilarità del pubblico, Bonolis dunque caccia via qualcuno dal pubblico e persino la Dottoressa del minimondo. Il giocatore indovina e pesca il pidicozzo da 50.000 €, si continua ed è il momento della domanda fatta in compagnia della "bonaz". Quindi altri ragazzi del pubblico vengono cacciati via. La "bonaz" infiocchetta uno degli autori del programma, Jurgens che sarebbe nel gioco il figlio della coppia di fatto Bonolis-Laurenti. Altri doppi sensi con la categoria successiva ovvero palle piene o palle vuote. Le domande sono sulle palle usate in alcuni sport famosi. Indovinate le risposte pesca 40.000 € raddoppiati per la presenza della "bonaz". Il giocatore è il primo campione di giornata. La seconda giocatrice può iniziare a giocare dopo uno scontro tra tifosi con Bonolis. A fare le domande è il maestro Laurenti, ma le risposte sono sbagliate. Il terzo giocatore deve rispondere alla domanda di un membro del minimondo. La prescelta è la Ciociara, indovinata la risposta l'uomo pesca 30.000 €, ma cambia pidicozzo e ne pesca solo 10.000. E' arrivato il momento delle domande col travestimento, i due presentatori sono una coppia di vecchietti siciliani, la categoria delle domande si chiama mizzica ed è sul dialetto siciliano, che i due presentatori devono parlare nel porre le domande. Le risate del pubblico non si fanno attendere. Il concorrente comunque sbaglia e arriva la quarta giocatrice. Anche lei deve chiamare un protagonista del minimondo e il prescelto è il Crociato nella sua scintillante armatura che lo rallenta nell'arrivare sul palco, finendo poi a terra è costretto a trascinarsi fuori. La concorrente comunque sbaglia ed entra il quinto giocatore. Intanto il maestro Laurenti deve trascinare di peso il Crociato. La categoria di domanda è che fatica!, ma l'uomo sbaglia e subito entra la sesta giocatrice. La categoria delle domande è bolle. Anche questa categoria fa scoppiare i doppi sensi e ancora una volta alcune persone vengono giocosamente cacciate via dallo studio. La giocatrice indovina e toccando il lato b di Bonolis pesca 50.000 €. E' l'ora dell'ultima domanda, a farla è il maestro Laurenti e riguarda gli animali colorati, la donna indovina e pesca La pariglia, quindi ci si gioca tutto con un'ultima domanda tra lei e il campione di giornata. La ragazza sbaglia e quindi a giocare l'ultima sfida è il primo concorrente. Ritmo serrato come ogni sera, il concorrente sta al passo, ma all'ultimo sbaglia e quindi nessuna vincita. Appuntamento per la puntata di questa sera del game show più spassoso della televisione.

© Riproduzione Riservata.