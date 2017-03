Amore pensaci tu / Jacopo o Samuel? Chiara a un bivio (Anticipazioni e news)

AMORE PENSACI TU, ANTICIPAZIONI E NEWS: JACOPO O SAMUEL? CHIARA A UN BIVIO - Anche nel corso della quarta puntata, “Amore pensaci tu” ha affrontato una serie di temi molto importanti che hanno toccato differenti argomenti non distanti dalle famiglie di oggi. Anna, determinata a dimostrare le sue capacità come madre, si è scontrata con il suo fallimento, sottolineato con accortezza da una zelante mamma della scuola di Penelope, Giorgia. La donna, inoltre, ha messo gli occhi sull’affascinante Dario, e questo ha scatenato la gelosia del medico, che in qualche modo continua a subire il fascino del suo collega. Marco, diviso dalla voglia di lavorare e dalla necessità di dare il meglio per la sua piccola Penelope, si è confrontato ancora una volta con una realtà lavorativa dura, ma è riuscito ad uscirne vincente, ottenendo i complimenti da parte del suo capo. Francesco e Tommaso si sono ritrovati ad affrontare nuovamente le crisi della piccola Stella, che ha associato l’allontanamento dei suoi gattini alla perdita della sua mamma. L’elaborazione del nuovo lutto ha richiesto l’intervento di Tina, che attraverso il ricordo di sua figlia è riuscita a dare a Stella il supporto di cui aveva bisogno. Gemma, sempre più attratta da un Luigi capace di mettere da parte il lavoro per passare del tempo con sua figlia, ha deciso di rompere gli indugi e di chiedere la sua mano. L’uomo, però, ha deluso nuovamente la sua compagna, che alla fine ha deciso di non andare oltre e lasciare immutato il loro rapporto. Jacopo, innamorato ancora di sua moglie Elena, ha rifiutato le avance di Chiara, determinata a mettere da parte la loro amicizia per dare il via a qualcosa di più profondo. Questo allontanamento avrà delle conseguenze? Nella prossima puntata, che andrà in onda domenica 19 marzo, Jacopo e chiara torneranno quelli di sempre. L’architetto aiuterà l’ex calciatore a recuperare il suo rapporto con i gemelli e cercherà di mettere fine anche ai suoi problemi economici proponendogli di lavorare come personal trainer nella palestra di Vanna. Per eliminare Jacopo dai suoi pensieri, Chiara accetterà la corte di Samuel, ragazzo da sempre innamorato di lei e rientrato nella sua vita quasi per caso.

