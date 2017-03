Anna Falchi/ Confessioni shock: "Nel nostro ambiente molte carriere nate sotto le lenzuola"

Anna Falchi, dichiarazioni shock dell'attrice: "Nel nostro ambiente alcune persone vanno avanti per disponibilità sessuale" - Dichiarazioni davvero sorprendenti quelle fatte da Anna Falchi nel corso di un'intervista a Quotidiano.net. Un lavoro molto particolare quello di attrice e showgirl che, svela la Falchi, è fatto spesso di 'compromessi': "La disponibilità sessuale non dovrebbe essere importante nel lavoro, invece purtroppo conta. - racconta l'attrice che ultimamente ritroviamo a ‘Quelli che il calcio’, e ogni lunedì su Sky 425 a “Sei donna” - Nel nostro ambiente alcune persone sono andate avanti grazie alle spintarelle di amanti blasonati. Questo vale in tutti i settori. Ma anche il nepotismo è altrettanto odioso". Le parole della Falchi raccontano una verità fin troppo presente nel mondo dello spettacolo, dalla quale lei si estranea: "Nomi non ne faccio, ma posso dire che magari una fa una carriera di tanti anni ma poi alla fine non le viene riconosciuta, invece all’’improvviso arriva una che per un po’ fa la valletta, e l’anno dopo le danno un programma importante come conduttrice. C’è chi fa le carriere orizzontali, e chi le fa verticali. È un po’ più lunga ma alla fine ci riesci"

Anna Falchi si racconta: l'attrice parla dell'amore, della visione degli Ufo e molto altro - Anna Falchi confessa che anche a lei quanche avance non è mancata: "Esplicita esplicita no. Qualche corteggiamento sì, certo". Si allontana poi da questo argomento per affrontare quello più personale dell'amore e, con un salto al passato, confessa: "Ho sbagliato a scegliere gli uomini. Noi donne non sappiamo stare sole, e quindi ti lasci andare a storie con persone che non hanno niente a che fare con te". Molto interessante nel corso dell'intervista è anche la testimonianza della Falchi sulla visione, per ben due volte, degli Ufo: "Eravamo a Reggio Emilia, ed è stato per due Natali di seguito. - racconta l'attrice - Una volta l’abbiamo visto solo volare, un’altra era parcheggiato nel campo davanti a casa, alle sei del mattino. Quando siamo andati a guardare c’erano i classici segni . Erano proprio dei classici dischi volanti. Però cerco di razionalizzare [...] Forse sono solo velivoli sperimentali. Credo però che la vita esista su altri pianeti, e che gli esseri che li abitino siano più evoluti di noi. Al loro confronto, siamo uomini preistorici"

© Riproduzione Riservata.