BEAUTIFUL/ Anticipazioni americane e italiane: un uomo tra due dome, chi sceglierà Ridge?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: QUALE SARA' IL DESTINO DI RIDGE? - Cosa sta davvero passando per la mente di Ridge nelle puntate americane di Beautiful? Colui che negli episodi italiani è il principale rivale di Quinn, tanto da cercare una soluzione alternativa per liberarsi di lei una volta per tutte, negli Stati Uniti è completamente cambiato: non solo si è avvicinato alla matrigna, ma ha dato vita insieme a lei ad un vero e proprio flirt con lo scambio di diversi baci appassionati. E mentre questo interessamento reciproco sembra essere destinato ad essere scoperto molto presto, il sospetto che lo stilista abbia altro in mente non manca: si tratta di vero affetto per Quinn, tanto da mettere in pericolo la sua relazione con Brooke, o c'è sotto dell'altro? E se invece Forrester fosse solo alla ricerca di una strategia per liberarsi una volta per tutte dell'odiata gioielliera? La questione sta scatenando grande curiosità tra i fan di tutto il mondo della soap, che potrebbero trovare una risposta ai loro interrogativi durante l'attesissima trasferta in Australia.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 13 MARZO: BROOKE CONVINCERA' BILL? - La puntata di Beautiful di oggi ridarà spazio alla strategia di Ridge per ottenere la maggioranza della quote della Forrester Creations. Dopo che Katie ha subito il rifiuto di Bill riguardo il 12,5% delle azioni come buonuscita del loro divorzio, il padre di Steffy e Thomas penserà ad una soluzione alternativa che coinvolgerà Brooke. Tenendo conto dell'ascendente che la Logan ha sempre avuto nei confronti di Bill, Ridge le chiederà di provare a convincerlo a cederle tali azioni societarie: se raggiungerà il suo obiettivo, lei e il suo storico ex marito potranno guidare insieme la Forrester Creations, realizzando le aspirazioni di una vita intera. Proprio in quel frangente, Bill telefonerà a Brooke chiedendole di raggiungerlo a casa sua per una sorprendente dichiarazione di matrimonio. Quale sarà la risposta della Logan? E se le due idee si fondessero in una unica sorprendente richiesta?

