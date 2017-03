BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntata 14 marzo: Brooke indecisa, darà un'altra possibilità a Bill?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 14 MARZO: BROOKE ACCETTA LA PROPOSTA DI BILL? - Dovremo attendere la puntata di Beautiful di martedì per scoprire cosa accadrà tra Brooke e Bill. La Logan, infatti, raggiungerà il suo ex amante nella casa da lui condivisa con Katie e Will ma ora da loro lasciata libera. Lo Spencer, infatti, annuncerà alla donna che d'ora in avanti non ci saranno più ostacoli per la loro felicità, in quanto Katie ha definitivamente lasciato campo libero. Ma le sue parole non si limiteranno a questo: lo Spencer chiederà alla Logan di dimenticare i problemi degli ultimi tempi e di dare finalmente una possibilità al loro rapporto. Quindi le chiederà di sposarlo, non appena il divorzio da Katie sarà effettivo. E' inutile aggiungere che Brooke sarà sorpresa da questa proposta che la lascerà senza parole: per il momento non risponderà, prendendosi del tempo per riflettere e prendendo anche in considerazione la possibilità di un rifiuto. Ma fino a quando Bill sopporterà la sua indecisione?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 14 MARZO: RIDGE COMPRA LE QUOTE? - Il confronto tra Bill e Brooke protagonista della puntata di Beautiful di martedì, non si limiterà alla sola proposta di matrimonio dello Spencer. Dopo avere tentennato in merito alla sua proposta di matrimonio, la Logan affronterà con lui un'altra spinosa questione ovvero le quote della Forrester Creations in possesso degli Spencer. Sarà in tale circostanza che la Logan ammetterà che tali azioni saranno indispensabili per fare in modo che Eric e Quinn vengano esclusi dai quadri dirigenziali e che, di conseguenza, la Fuller possa combinarne un'altra delle sue. Per questo la madre di Hope avrà per l'ex amante una soluzione alternativa: gli chiederà di vendere il suo 12,5% a Ridge, facendogli il prezzo che lui riterrà opportuno. Ma questa soluzione non convincerà affatto lo Spencer che all'improvviso avrà un'illuminazione, ovvero una proposta sconvolgente che potrebbe accontentare tutti...

