BELEN RODRIGUEZ, NEWS: I DOLCI SGUARDI DEI GENITORI DELLA SHOWGIRL SUI NAVIGLI, FOTO (OGGI, 13 MARZO 2017) - Quando Belen Rodriguez pensa all’amore lo fa probabilmente immaginandosi qualcosa di molto simile al rapporto dei suoi genitori. Gustavo Rodriguez e Veronica Cozzani stanno insieme da tanti anni e basta guardare i loro sguardi per capire che si amano come il primo giorno. Una foto che sicuramente ci mostra con quanto amore si guardano i genitori di Belen è quella pubblicata ieri dalla mamma della showgirl, che ritrae Veronica e Gustavo sui navigli mentre prendono qualcosa da bere al Mag, uno dei tanti locali che si trovano in quella splendida zona di Milano. I genitori della showgirl argentina hanno approfittato del “solicito” e li vediamo ritratti mentre si guardano dolcemente in un momento di pausa dopo, probabilmente, una bella passeggiata. Un amore grande come il loro è sicuramente anche il sogno di Belen Rodriguez, che ha provato a imitarli sposando Stefano De Martino, il ballerino di Amici di Maria De Filippi con cui ha avuto Santiago, il suo primo figlio. Purtroppo le cose tra loro non hanno funzionato e ora Belen ci sta riprovando con Andrea Iannone, pilota di Moto GP che ha iniziato a frequentare la scorsa estate: la loro storia sarà duratura come quella di Gustavo e Veronica? Clicca qui per vedere la foto.

© Riproduzione Riservata.