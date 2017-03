BILLIONS 2 / Anticipazioni puntata 13 marzo 2017: Axe tenterà di riconquistare Wendy?

BILLIONS 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, lunedì 6 marzo 2017, Sky Atlantic trasmetterà un nuovo episodio di Billions 2, in prima Tv assoluta. SSarà il quarto, dal titolo "Il giuramento". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa:Axe (Damian Lewis) decide di dirigere le proprie attenzioni verso una squadra che intende acquistare. Per riuscire a stringere un accordo vincente, decide di avvalersi dell'aiuto di Taylor (Asia Kate Dillon), spingendola a raccontare il suo passato da giocatore. L'analista tuttavia intuisce subito che conosce già le risposte, grazie ad alcuni particolari della sua mimica facciale. Quella sera, Lara (Malin Akerman) manifesta qualche dubbio riguardo al suo accordo con Boyd (Eric Bogosian), ma il marito le rivela di volerlo sfruttare come carne da macello per frenare il Procuratore. Intanto, Wendy (Maggie Siff) ha un nuovo incontro con Krakow (Danny Strong), che cerca di fare leva sui suoi punti deboli per ottenere ciò che vuole. Le fa notare infatti che la sua offerta di lavoro le permetterà di diventare indipendente rispetto ad Axe. Intanto, Rhoades vende una copia rara di un libro antico per ottenere una certa liquidità, sotto lo sguardo attento della pedina che Axe gli ha messo alle calcagna. Bryan (Toby Leonard Moore) invece piazza una cimice addosso ad una hostess per poter registrare le conversazioni di Axe. Più tardi, ad una festa, Boyd manifesta ad Axe la sua volontà di andare fino in fondo. Ha notato inoltre che molti non gli rivolgono la parola e si riserva di agire a riguardo una volta sistemate le cose. Il miliardario gli fa quindi incontrare Hall (Terry Kinney), mentre lui ritorna al tavolo da gioco e sfida Krakow con una giocata da mezzo milioni di dollari. Wendy aiuta il magnate a non perdere la concentrazione e tradirsi durante la partita. In questo modo, Krakow vince la mano, contro le previsioni migliori di Axe, ma il miliardario lo invita a proseguire il torneo e a decretare il vincitore in base alla squadra. Una puntata del doppio e Axe sfodera il suo cavallo vincente: Taylor. Intuendo la abbia di Krakow, l'analista riesce a batterlo facilmente, portando Axe alla vittoria. Intanto, Chuck ottiene una registrazione molto compromettente su Boyd grazie all'hostess a bordo del suo aereo privato. Convoca quindi il marito dell'amante, Shayleen McKinnon (Angela Marie Roy), per mostrargli le immagini sul tradimento della moglie.

BILLIONS 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 13 MARZO 2017, EPISODIO 4 "IL GIURAMENTO" - Nell'ultimo episodio di Billions 2, abbiamo visto Axe alle prese con l'acquisto di una squadra della NFL ed impegnato a fronteggiare Krakow. Una battaglia che comunque non distoglie la sua attenzione dalla guerra accesa con Rhoades, ma che gli permette di ottenere più di qualche vittoria. Il miliardario continua inoltre ad essere ancora sconvolto per aver perso Wendy ed in base agli ultimi sguardi che i due si sono scambiati, c'è da pensare che Axe non intenda sottostare alla scelta della terapeuta. In questo nuovo episodio, la squadra di Chuck incontrerà molte difficoltà nel trovare qualche prova contro Boyd. L'unico suggerimento sembra provenire da Kate, che ha avuto delle informazioni grazie al volo in cui l'imprenditore ha sedotto la moglie del suo maggior sostenitore. Bryan non era molto entusiasta del piano, ma ha deciso comunque di parteciparvi.

© Riproduzione Riservata.