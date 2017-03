Belen Rodriguez/ Video, si scatena e canta sulle note di Emma Marrone e si becca insulti: "Retrogradi!"

Belen Rodriguez si scatena sulle note di Emma Marrone: il web si scatena, ma la showgirl risponde - Divide il pubblico tra Chi la ama e chi invece la critica, ma Belen Rodriguez è ormai una vera icona social. I suoi video fanno impazzire il web tra vacanze, esercizi, balletti sensuale e dolci momenti trascorsi col piccolo Santiago o con il suo compagno Andrea Iannone. È così anche per il suo ultimo video postato su Instagram e Facebook, dove vediamo la Rodriguez scatenarsi in una simpatica danza proprio assieme al piccolo Santiago, travestito da Spiderman. Belen è in tenuta da ginnastica mentre si scatena e canta a squarciagola una canzone che ai fan non è passata inosservata: "Libre". Per chi non la conoscesse, si tratta di un successo di Alvaro Soler e proprio lei, Emma Marrone. Belen Rodriguez canta proprio la parte in italiano nel quale si esibisce la vincitrice di Amici nonchè ex di Stefano De Martino e scatena, inevitabilmente, i commenti e le critiche del web che hanno portato la showgirl ad intervenire: "Non capisco quale sia il problema! Se stavo ballando una canzone con mio figlio di una brava artista e un bravo artista dico io quale é il problema? Io adoro quella canzone! Mi mette gioia!...... il tempo é passato, i problemi li create voi con questi commenti tonti da retrogradi!".

