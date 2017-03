Boosta/ Amici 2017, pioggia di critiche per il professore della squadra Bianca: ma la sua reazione sorprende

Amici 2017, Boosta parla del serale e risponde alle critiche: "Sto affrontando questa avventura diventendomi " - Molte probabilmente troppe le critiche ricevute da Boosta, il nuovo insegnante di Amici 2017 di Maria De Filippi. Il professore della Squadra Bianca, quella capitanata da Morgan, su Instagram chiarisce il suo ruolo nel talent e, soprattutto, risponde alle critiche di chi trova inappropriata la sua presenta in tv. "E così inizia questa avventura nel serale di Amici. Certo è televisione , certo è una gara , certo è uno spettacolo - esordisce il musicista con un ventennio alle spalle nei Subsonica, che risponde diplomaticamente alle accuse - Mettersi in gioco in un territorio diverso, in cui devi ricominciare con attenzione e dall'inizio . Utile esercizio per confrontare la stima del sé e rimodellarla aggiungendo altri parametri“. Boosta ha deciso di rimettersi in gioco e di provare nuove vie che, come lui stesso conferma, lo stanno arricchendo e non poco. "Sto affrontando questa avventura divertendomi. Senza non avrebbe senso" conferma.

Amici 2017, Boosta parla del serale e risponde alle critiche: "Commenti venefici" - Lo sfogo di Boosta continua, il musicista e insegnate di Amici tiene a chiarire completamente il perchè del suo arrivo al talent di Canale 5: “Sto imparando a distillare la leggerezza, distillandola per separarla dalla stupidità - dichiara ancora il prof della squadra Bianca, rispondendo ancora e con fermezza alle critiche - togliendo il peso specifico dei commenti venefici e aggiungendo qualche scrollata di spalle in più". L'unica cosa che importa, conferma Boosta, e l'aver dato importanti consigli ai ragazzi di Amici e aver ampliato anche il proprio bagaglio conoscitivo con nuovi incontri: “Sono entrato nella vita di persone nuove: decine e decine di professionisti in ogni ambito con cui confrontarsi e da cui imparare. E su tutti i ragazzi che ho accompagnato in questi mesi, cui spero di avere regalato qualche riflessione, averli aiutati a crescere e magari acceso una fiammella sotto una sterpaglia che potrebbe trasformali in un incendio grandioso“.

