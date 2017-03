CALENDARIO FILM AL CINEMA/ La Bella e la Bestia, The Ring 3, Loving (settimana dal 13 al 19 marzo 2017)

CALENDARIO FILM AL CINEMA, LE USCITE NELLE SALE: SETTIMANA DAL 13 AL 19 MARZO 2017 - Ecco gli attesissimi film, da non perdere, in uscita nella settimana dal 13 al 19 marzo. La Bella e la Bestia. Tra i più attesi dell'anno c'è sicuramente l'ultima fatica Disney in live action, firmata Bill Condon, famoso per aver trasposto sullo schermo gli ultimi due capitoli della sga Twilight. Con una amatissima Emma Watson nei panni di Belle, la quale in questa pellicola canterà, potremo godere anche della "presenza" di Ewan McGregor nella parte di Lumiére ed Emma Tompson nel ruolo di Mrs. Bric. Sicuramente consigliato ai più piccoli, ma anche i grandi potranno abbandonarsi alla nostalgia con quest'opera che si preannuncia un successo. The Ring 3. Arriva anche il terzo capito della saga della videocassetta maledetta firmato Javier Gutierrez. Samara Morgan torna a tormentare le sue vittime; vedremo la storia di una giovane donna che si sacrificherà per amore del proprio fidanzato a sua volta morbosamente interessato per una videocassetta alla quale è legata una inquietante leggenda. Inizialmente, il film avrebbe dovuto essere un prequel del primo capito di The Ring, successivamente si è trasformato in un nuovo capitolo, con un nuovo cast. Chissà se questo terzo capitolo riuscirà a raggiungere il successo di The Ring del 2002, insuperato dalla seconda pellicola della saga.

Loving. Dopo l'ultimo festival di Berlino, che lo vedeva trionfante con Midnight Special, Jeff Nicholson porta a Cannes "loving", una storia d'amore interraziale, dove una coppia si vede costretta a lasciare il proprio stato. I due protagonisti, Richard e Mildred, continueranno a combattere per difendere i propri diritti.

Si prevede forte commozione per questa pellicola che vedrà protagonista Michael Shannon, il quale aveva già lavorato con Nichols in Take Shelter. Revolution- La nuova arte per un nuovo mondo. C'è fremito per il documentario di Margy Kinmonth. In questa pellicola infatti, verranno descritti gli anni nella Russia post-rivoluzionaria, attraverso l'arte e le opere da Chagall a Kandinskij; un percorso indissolubile tra gli accadimenti politici e lo stile originale e rivoluzionario degli artisti che popolavano l'Europa, e la Russia dell'epoca. Vedete, sono uno di voi. E' la storia del cardinale Carlo Maria Martini, rappresentante esimio della Chiesa Cattolica, portata sullo schermo da Ermanno Olmi. Presentato al Duomo di Milano, la figlia del regista Olmi, Elisabetta, ci tiene a comunicare quanto il papà desiderasse portare in scena la vita del Cardinale, interpretandone inoltre la parte in questa pellicola.

Un tirchio quasi perfetto. E' di produzione francese questa commedia di Fred Cavayé, che vede protagonista Dany Boon, già apprezzato ampiamente in Benvenuti al Nord. Il film parla di un violinista esageratamente attento alle finanze, che incontra la figlia della quale non era a conoscenza. Da questo incontro nasceranno divertentissime dinamiche, con un tocco di immancabile romanticismo; questa pellicola conferma la spiccata ironia francese, da non perdere.

© Riproduzione Riservata.