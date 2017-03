CUCINE DA INCUBO/ Anticipazioni puntata 13 marzo su Canale Nove: il ristorante Macrito

CUCINE DA INCUBO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 13 MARZO 2017 SU CANALE NOVE: RISTORANTE MACRITO - Nuovi appuntamenti sul Nove con Cucine da Incubo: stasera, lunedì 13 marzo 2017, andranno in scena due episodi del format guidato da Antonino Cannavacciuolo e l’attenzione del pubblico si sposterà sul ristorante Macrito, a Marano Marchesato, in provincia di Cosenza. Un locale che ha dovuto affrontar un dramma importante, che sembra non aver ritrovato la forza di rimettersi a camminare sulle proprie gambe: lo chef incontrerà Vincenzo, il titolare, che aveva aperto l’attività insieme al fratello Franco. Purtroppo, Franco è venuto a mancare e questo ha getto nello sconforto più nero Vincenzo. Nonostante gli sforzi di Marcella, la moglie, di riportate un po’ di serenità e un nuovo slancio in cucina, il Marito naviga davvero in cattiva acque e l’entusiasmo è sceso davvero sotto la suola delle scarpe. A Cannavacciuolo l’arduo compito di consigliare e fra nuovamente sbocciare la passione e la volontà che in partenza avevano accompagnato il locale. Una nuova sfida, dunque, per lo chef: come se la caverà? I suoi insegnamenti verranno ben accolti? Non resta che sintonizzarsi sul piccolo schermo del Nove per scoprirlo.

© Riproduzione Riservata.