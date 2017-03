Carlo Conti/ Addio alla Rai e approdo a Mediaset? La (quasi) conferma arriva da...

Carlo Conti pronto a dire addio alla Rai? Il suo futuro è incerto: le parole del conduttore confermano - Parole incerte e lunghi silenzi quelli di Carlo Conti sul suo futuro in Rai. Nel corso di un'intervista a TvBlog, il conduttore che proprio quest'anno ha presentato il suo ultimo Festival di Sanremo, ha rilasciato dichiarazioni del tutto inaspettate sul suo futuro in tv: "Ancora non lo so. Stiamo ragionando su tante cose, vedremo cosa fare con grande serenità e grande leggerezza come sempre. - svela Conti, che aggiunge - La cosa importante è tentare di fare le cose al meglio possibile, cercando di accontentare la fetta più grande possibile di pubblico. Oggi è sempre più difficile fare i grandi numeri per il frazionamento dell’offerta televisiva. In ogni caso va bene anche se uno fa un po’ meno, ma riesce comunque a fare un buon prodotto e che possa divertire". Ma è quando si entra nel merito del rapporto con la Rai e si chiede al conduttore se sia ancora "privilegiato", che Carlo afferma: "Per ora".

Carlo Conti pronto a dire addio alla Rai? Intanto sul rapporto con Maria De Filippi confessa... - Ma dopo una risposta che fa sicuramente pensare, Carlo Conti cerca di chiarire: Per ora si. Se non ci saranno variazioni in futuro. In questo momento mi sembra che il feeling sia sempre ottimo". Se il proseguimento del rapporto con la Rai è quindi incerto, ben chiare sono le dichiarazioni su Maria De Filippi. Con il Festival di Sanremo i rapporti tra i due conduttori "rivali" si sono di certo consolidati, come lo stesso Conti conferma: "Si e anche tantissimo. Quando lavori a stretto contatto con una professionista del suo calibro nasce ovviamente anche una amicizia che si cementa su quel palco così importante e difficile. Non a caso sul finale le ho detto che in lei ho trovato una sorella". Allontanate, quindi, le voci di un possibile astio tra i due conduttori, che si erano diffuse proprio nel corso della kermesse canora. Invece Carlo non solo conferma di essersi trovato benissimo con lei, ma di non aver trovato alcun problema nello stare al suo fianco: "Difetti non ne ho trovati. Ho trovato la grandissima professionista che immaginavo, inoltre ho potuto constatare le tante similitudini fra il mio modo di lavorare ed il suo". Altri segnali di un suo approdo a Mediaset? Per ora solo il tempo può risolvere il mistero...

