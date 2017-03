Caterina Balivo è incinta/ Video, annuncio della gravidanza in diretta tv a Detto Fatto!

Caterina Balivo è incinta. Video, la conduttrice annuncia la gravidanza in diretta a Detto Fatto! - La notizia è arrivata alcuni giorni fa, ma la conferma arriva oggi in diretta a Detto Fatto: Caterina Balivo è incinta. La conduttrice ha deciso di annunciarlo proprio nel corso del suo show su RaiDue, dove ha dichiarato: "Finalmente ve lo posso dire, sono incinta - ha esordito mostrando una sua foto con pancino già evidente - e visto che voi siete la mia seconda famiglia sono strafelice di dirvi che la mia bellissima famiglia allargata cresce, quindi Roberto, Costanza e Guido Alberto avranno un fratellino o una sorellina, poi ve lo dirò". Non svela ancora se il bebè in arrivo è maschietto o femminuccia, ma la Balivo sfodera il suo sorriso più bello accompagnato da un aspetto raggiante da futura mamma annunciando il lieto evento. Se gli abiti più morbidi avevano già fatto sospettare il possibile arrivo di un altro bebè, gossip circolato negli ultimi giorni, oggi Caterina Balivo ha deciso di rompere il silenzio e dare la lieta notizia in diretta, scatenando i commenti gioiosi e le congratulazioni del web.

