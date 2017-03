Che tempo che fa / Pagelle: 50 anni di matrimonio per Orietta e Osvaldo, e mille altri ancora

CHE TEMPO CHE FA, I TOP DELLA PUNTATA: Tra i top della puntata di Che tempo che fa e Che fuori tempo che fa il bellissimo siparietto tra Ed Sheeran e Tony Hawk: quest'ultimo, dopo aver ascoltato insieme al pubblico le due canzoni di Ed - Castle on the Hill e Shape of you - oltre a presentare il cantante come un vero e proprio conduttore Sanremese, ha anche regalato a Ed uno dei suoi coloratissimi skateboard, come ricordo e celebrazione della sua carriera. Tra i top della prima parte del programma condotto da Fabio Fazio su Rai 3 anche Sandro Mazzola (con Ho scelto di stare davanti alla porta) e Gianni Rivera (con la sua opera omnia), amatissimi campioni di calcio, rivali sul campo ma oggi insieme sulle poltroncine di Fabio Fazio. Meravigliosa e ancora divina Naomi Campbell: la top model ha mostrato un lato molto umano, molto persona di sé, commovendosi anche con le lacrime al ricordo dei tanti personaggi importanti che ha incontrato nel corso della sua vita e che adesso non ci sono più.

CHE TEMPO CHE FA, I FLOP DELLA PUNTATA: Trovare i top (i momenti meno belli) di queste due puntate di Che tempo che fa e Che fuori tempo che fa in prima serata su Rai Tre è compito quasi impossibile. Sia nella prima parte, infatti, che nella seconda, quella con il grande tavolozze e i super ospiti tutti insieme, tantissimi momenti belli, divertenti, ironici, commoventi, riflessivi, immersi nei ricordi e nei racconti, con grandi ospiti italiani e internazionali come Naomi Campbell, Ed Sheeran e Tony Hawk. L'unica piccola sfumatura negativa, che forse è andata un po' a sporcare la perfezione di questa puntata condotta come sempre da Fabio Fazio, la presenza, o meglio assenza, di Osvaldo. Il marito di Orietta, infatti, arrivato con lei all'inizio della puntata per celebrare, è poi scomparso durante tutta la parte di Che fuori tempo che fa, per poi ritornare di nuovo nel momento del taglio della torta dei 50 anni di matrimonio. (Fabiola Granier)

