ECCEZIONALE VERAMENTE/ Seconda puntata: il talent cambia giorno, concorrenti e qualificati (13 marzo)

ECCEZIONALE VERAMENTE, SECONDA PUNTATA: IL CAMBIO DI PROGRAMMAZIONE (OGGI, 13 MARZO) - Eccezionale veramente cambia giorno: il primo appuntamento con la seconda edizione del talent è stato trasmesso su La7 lo scorso venerdì 24 febbraio: in seguito, la trasmissione ha saltato due settimane di programmazione e ora ritorna - più carica che mai - con il secondo appuntamento, che verrà trasmesso stasera, lunedì 13 marzo 2017, a partire dalle 21.10. Il presentatore Francesco Facchinetti, che ha sostituto Gabriel Cirilli, ha voluto realizzare una breve (e piuttosto buffa) clip - poi condivisa sui social network - per ricordare a tutti i followers questa piccola rivoluzione. Stasera, Facchinetti avrà come sempre il compito di introdurre i comici, che di volta in volta porteranno i loro sketch all’attenzione e alle risate del pubblico e della giuria (Paolo Ruffini, Diego Abatantuono e Selvaggia Lucarelli). C’è molta attesa, inoltre, per l’annuncio del quarto giudice d’eccezione: dopo Alex Zanardi - in scena lo scorso 24 febbraio - a chi toccherà oggi in prime time? Quali saranno gli aspiranti comici che riusciranno a procedere nella corsa verso il successo?

ECCEZIONALE VERAMENTE, SECONDA PUNTATA: I GIÀ QUALIFICATI, SI PUNTA ALLE RISATE (OGGI, 13 MARZO) - Sono già diversi i nomi di coloro che sono riusciti a qualificarsi durante il primo appuntamento con Eccezionale veramente 2: lo scorso 24 febbraio ce l’hanno fatta Antonio e Jury, Davide Spadola, Dario D’Angiolillo, Antonio Tirelli, Luca Piazza, I Fatti Così, Ernesto Zappalà, Laura Leo, Macchini e Gallucci, Elyana Peter, Tommy Mellone, Le Mosche, Lino Barbieri e Simo e Roby. Tutti volti che rivedremo in semifinale, insieme anche a Toni Marci e le Dive, che sono stati ‘salvati’ al quarto giudice di serata. “Siamo così entusiasti” aveva confessato a TvBlog Paolo Ruffini prima della partenza di Eccezionale veramente “Questa trasmissione inizia ad avere uno spessore pazzesco. Anche solo i quarti giudici, persone che non sono abituate a frequentare palcoscenici televisivi: Elio, Alex Zanardi, Fabio De Luigi, Ricky Tognazzi. Inizia ad essere importante anche perché La7, una rete autorevole, mette un timbro sul fatto che la risata oggi è una cosa importante e seria. La comicità è una risorsa”. Pronti, dunque, a divertirvi?

