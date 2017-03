FACCIA A FACCIA/ Su Rai Movie il film con Bruce Willis

FACCIA A FACCIA, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 13 MARZO 2017: IL CAST - Faccia a faccia è il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 13 marzo 2017 alle ore 21.20. Una pellicola di genere commedia - fantastica dal titolo originale The Kid, prodotta in americana nel 2000 prodotta e distribuita nelle sale cinematografiche dalla Walt Disney Pictures, per la regia di Jon Turteltaub. Nel cast sono presenti Bruce Willis, un giovanissimo Spencer Breslin, Emily Mortimer, Lily Tomlin, Jean Smart e Chi McBride. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

FACCIA A FACCIA, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 13 MARZO 2017: LA TRAMA - In una città americana vive un uomo di nome Russ (Bruce Willis). Russ ha tutto quello che si possa desiderare. Il suo lavoro di consulente d’immagine per personaggi importanti del mondo dello spettacolo e della politica gli ha permesso di creare una società di grandissimo spessore guadagnando un mucchio di soldi. Ha tante belle macchine, una casa di eccezionale livello e può togliersi qualsiasi desiderio gli venga in mente. Russ ha anche una segretaria personale che da sempre è innamorata di lui. Anche Russ prova dei sentimenti nei suoi riguardi ma non ha mai trovato il coraggio e la voglia per farsi avanti anche perché convinto che la vita matrimoniale non sia quanto di più adatto per il proprio carattere e modo di vivere. Una sera dopo una lunga e faticosa giornata di lavoro, Russ torna a casa e trova davanti all’uscio della propria casa un bambino grassottello ed abbastanza timido che dice di essersi perso sottolineando come non abbia la più vaga idea di come sia arrivato fino a li. Il bambino incomincia a piangere giacchè vorrebbe tornare alla propria casa per cui Russ non sapendo come fare lo porta all’interno dell’abitazione. Russ incomincia a notare che in quel bambino c’è qualcosa di molto familiare e dopo qualche minuto si rende conto di essere lui da bambino. Insomma si tratta di una visione che non sembra voler andare via. Russ non sapendo come fare decide l’indomani per rivolgersi ad una psicologa che tuttavia non riesce a trovare una soluzione. Insomma va in scena una convivenza forzata tra i due con Russ da piccolo che si lamenta per un futuro che proprio non gli piace in quanto lui desidera avere una famiglia, un cane e diventare un pilota di aerei. Anche Russ grande è insoddisfatto in quanto ricorda mal volentieri quella parte della propria vita in quanto alle prese con continue ingiurie da pare dei compagni per via del suo aspetto fisico e soprattutto perché tornano alla mente i dolori della mamma per una terribile malattia ed il difficile rapporto con il padre.

