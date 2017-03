Fedez/ News: Chiara Ferragni in partenza, un dolce messaggio per il rapper (oggi 13 marzo 2017)

FEDEZ, NEWS: CHIARA FERRAGNI IN PARTENZA, UN DOLCE MESSAGGIO PER IL RAPPER - Dopo il successo al Palaaplitour di Torino, Fedez è pronto a tornare sulle scene con J-Ax a Bologna, dove il duo si esibirà oggi, lunedì 13 marzo, presso L’Unipol Arena. E mentre il rapper è ponto a prendere in mano il microfono e stupire ancora una volta il suo pubblico, Chiara Ferragni si prepara a partire per un nuovo viaggio che, come annuncia uno dei suoi ultimi scatti sui social, la porterà “On the road again”. “Next stop is Okinawa Japan and then Los Angeles and Miami”, annuncia la blogger, che di conseguenza passerà molti giorni lontana dal suo fidanzato (cliccate qui per vedere lo scatto). Per ricordare tutto l’amore la lega a Fedez, Chiara Ferragni ha recentemente pubblicato un nuovo scatto hot, nel quale bacia il suo rapper. La Ferragni, lasciandosi immortalare in una posa molto sensuale, esattamente come quelle che di recente sono state tanto criticate sui social, scrive nella didascalia delle semplici parole che in qualche modo ricordano l’affetto che la lega Fedez: “In my mind #Ravioli”. Questa immagine, contrariamente alle altre, ha ottenuto una serie di commenti molto positivi e, almeno nelle prime fasi della pubblicazione, ha portato i follower a dire la loro su questo rapporto così speciale. “Ma che coppia stupenda bellissima, anche se purtroppo in partenza pensi sempre al tuo amore grande, siete veramente la rappresentazione dell'Amore vero puro sincero”, “The most beautiful couple ever!!”, “La coppia più bella”. Cosa ne penseranno gli haters?

