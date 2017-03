Fedez (e J-Ax) a Marracash/ “Siete campioni di Rosiko, il tour su Marte è partito”.

Fedez (J-Ax) e Marracash, la guerra tra i due rapper non si ferma: botta e risposta al veleno su Instagram - Non accenna ad arrestarsi la guerra social (e non solo) tra Fedez e Marracash. Sono ormai mesi che i due rapper si punzecchiano a suon di battute al veleno e frecciatine che, ancora oggi, vanno avanti. Se a gennaio Marracash e Gue Pequeno lanciavano frecciatine con dirette al rapper "rivale", negli ultimi giorni Fedez non ha perso l’occasione di pubblicare la foto del palazzetto pieno al concerto con JAx, rivolgendo proprio ai colleghi un messaggio ben chiaro: “Siete campioni di Rosiko, il tour su Marte è partito”. Possibile che la frecciatina rimanesse senza risposta? Assolutamente no, perchè passati pochi minuti è proprio Marracash a rispondergli: “Tour su Marte ma niente cambia il fatto che sei una m*****a!“. Insomma, le rivalità non accennano a cessare nonostante il Tapiro d'oro consegnato ai tre rapper e che sembrava aver messo una pietra sopra a tutta questa particolare situazione. Finirà mai questa ostilità? Sembra una probabilità davvero molto lontana dal diventare realtà...

