Francesca De Andrè shock/ "Mio padre Cristiano ha picchiato mia sorella" e la madre conferma a Domenica Live

Francesca De Andrè contro il padre Cristiano, a Domenica In la testimonianza della madre di sua sorella Alice: "È tutto vero!" - Ha fatto molto discutere la querela ricevuta da Francesca De Andrè da parte di suo padre Cristiano dopo averlo accusato di essere violento in diretta a Domenica Live. La ragazza ieri è però tornata nel noto show domenicale condotto da Barbara D'Urso, dove le è stata letta dalla conduttrice una lettera inviatale da Sabrina La Rosa, la mamma di sua sorella Alice, che ha 17 anni. In questa non solo vengono confermate le accuse di Francesca, ma vengono anche dati ulteriori dettagli di questa difficile situazione: "Cara Barbara, sono certa che Francesca abbia detto quelle cose mossa dalla protezione per sua sorella. Alice ha sempre compreso e giustificato suo padre. - legge infatti la conduttrice in diretta su Canale 5 - Questo ruolo lo hanno ricoperto a turno tutti i figli. Nel mese di agosto la situazione per mia figlia è radicalmente cambiata e per questo Francesca ha espresso pubblicamente il suo dissenso".

Francesca De Andrè contro il padre Cristiano, l'appello di Sabrina La Rosa e le accuse a Domenica Live - Se la signora Sabrina La Rosa conferma le dichiarazioni fatte da Francesca De Andrè, dall'altra parte fa un appello a lei e sorprattutto alla D'Urso: "Ma portare a livello mediatico la situazione che ha visto vittima mia figlia nel caso specifico e traumatico di questa estate, ha causato in Alice un ulteriore disagio. Tramite te Barbara, invito il mondo dei media a non parlare più di mia figlia. Vi chiedo di rispettare la nostra posizione". Questo vuol dire che è successo - ha commentato allora Francesca De André - E io per prima ho detto di voler chiudere l'argomento. Ma lui l'ha fatto! Quello che c'è scritto è che è successo con l'ennesimo figlio". Ma le dichiarazioni della De Andrè attirano in studio anche molte critiche come quelle di Pierluigi Diaco che la pella "Infame", mentre Mercedesz Henger la appoggia - "Quello che lui ha fatto ai figli è terribile" - conferma, ma le dichiarazioni di Diaco si fanno sempre più dure e suscitamo l'intervento di Barbara D'Urso.

© Riproduzione Riservata.