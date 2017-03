GINA LOLLOBRIGIDA & ANDREA PIAZZOLLA/ “Circonvenzione d'incapace”: accusa choc al baby manager della Lollo

GINA LOLLOBRIGIDA & ANDREA PIAZZOLLA: DENUNCIATO IL MANAGER DELL'ATTRICE PER CIRCONVENZIONE D'INCAPACE - Gina Lollobrigida è vittima di un raggiro? È questo il timore dei suoi parenti, che hanno denunciato Andrea Piazzolla per circonvenzione d'incapace. Secondo Milko e Dimitri Skofic, figlio e nipote della diva, il manager 29enne starebbe depredando il patrimonio di famiglia. Dopo essere diventato manager degli averi dell'attrice, ha infatti stipulato 15 contratti di acquisto o leasing di auto e moto di lusso, tra cui Ferrari, Mercedes e Ducati, per un valore complessivo che supera il milione. Di sicuro Andrea Piazzolla non fa nulla per nascondere lo stile di vita lussuoso che conduce, anzi lo ostenta sui social network, dove ha pubblicato foto di auto di lusso, moto da corsa e vacanze a bordo di uno yacht. La scalata vertiginosa di Andrea Piazzolla aveva destato già molti sospetti in passato: da tuttofare ad amministratore delegato delle società che gestiscono i beni di Gina Lollobrigida, il giovane si è ritrovato a dirigere un patrimonio milionario. E lo ha fatto allontanando gli amici e i parenti dell'attrice, con la quale ha instaurato un rapporto esclusivo, al punto tale da filtrare ogni telefonata. Stando a quanto riportato da Il Messaggero, il manager di Gina Lollobrigida avrebbe impedito due mesi fa al figlio di fare visita alla madre ricoverata in ospedale. «Ha detto che la mia presenza non era gradita», ha dichiarato Milko, mentre Dimitri è stato sfrattato dalla dependance della villa dove la diva risiede. L'avvocato Michele Gentiloni Silveri ha depositato la denuncia alla Procura di Roma, allegando anche una perizia medica redatta dal professor Vincenzo Pascali. Secondo lo specialista, l'attrice «è affetta da un disturbo della personalità: oscilla tra il divismo, narcisi- smo ed egocentrismo, e l’insicurezza, la diffidenza e la precarietà con cui affronta la quotidianità». Gina Lollobrigida avrebbe instaurato con Andrea Piazzolla un rapporto di «sudditanza psichica». Del caso se ne è occupata Barbara d'Urso, che ha ospitato i due diretti interessati a Domenica Live. Clicca qui per il video della loro intervista.

