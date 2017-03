GOSSIP UOMINI E DONNE / Andrea Damante, vero talento o tiepida meteora? La frecciatina dell’ex corteggiatore

UOMINI E DONNE, GOSSIP: EX CORTEGGIATORE “DEMOLISCE” ANDREA DAMANTE, ECCO COME - Andrea Damante è costantemente al centro del gossip italiano. L'ex tronista di Uomini e Donne infatti, fa sempre discutere di sé anche per via della relazione d'amore con Giulia De Lellis. La coppia infatti, secondo Roberto Alessi sta vivendo un fortissimo momento di crisi e sarebbe già "scoppiata" ma resterebbe insieme solo per la gioia dei paparazzi. Nel frattempo, Andrea Damante ha avuto modo di debuttare come cantante pubblicando "Always", il nuovo singolo che lo vede in pista anche come cantante. Tantissime le critiche a suo (s)favore dopo la pubblicazione del pezzo e, tra questi, compare anche Mattia Manfrin, ex corteggiatore del trono gay di Uomini e Donne ed affermato deejay nell'ambiente LGBT. Manfrin, dopo aver corteggiato Claudio Sona è stato successivamente eliminato per "mancanza di interesse" ma, le fan del programma, si sono immediatamente appassionate a lui, il suo mondo e la sua straordinaria bellezza. Mattia ultimamente, non ha lasciato spazio a dubbi di sorta ed ha lanciato una chiara frecciatina nei confronti del collega: "Ho dormito 5 ore mi sento distrutto come quei poveri cristi che hanno ascoltato il singolo del “dj” Andrea Damante. Che brutta fine", scrive l'ex corteggiatore tramite le Instagram Stories. Anche il giornalista Michele Monina ha letteralmente stroncato il lavoro di Damante, scrivendo per il Fatto Quotidiano un articolo fortemente critico: "Perché Always, la canzone con cui l’ex tronista tenta la conquista delle nostre charts, è una canzone, chiamiamola così, di una bruttezza al limite dell’imbarazzante (e un video, se possibile, anche peggiore). […] Una canzone inconsistente, con tanto di intermezzo clash, accompagnato da immagini pseudo violente. […] Un inglese incomprensibile, appoggiato su una base che vorrebbe, forse, ma sicuramente non può". Nonostante le critiche però, il nuovo singolo di Andrea Damante ha già raggiunto le vette più alte della classifica di iTunes e non solo, le sue serate in discoteca sono sempre un grande successo registrando il tutto esaurito. Andrea è un vero talento oppure una tiepida meteora? Fateci sapere la vostra opinione e cliccate qui per leggere le parole di Mattia Manfrin.

