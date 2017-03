Giulia Pelagatti/ Amici 16, furia dopo l'eliminazione: "La Paparini mi odiava, tutto pilotato!"

Amici 2017, Giulia Pelagatti sbotta dopo l'eliminazione da Amici: "Veronica Peparini mi odiava, è tutto programmato" - Giulia Pelagatti non ci sta ed è per questo che dopo l'eliminazione da Amici di Maria De Filippi decide di vuotare il sacco su tutto quello che, a suo dire, realmente accade tra i banchi della scuola più seguita e amata d'Italia nel corso di una diretta. Lo fa partendo proprio dal perchè lei, nonostante la incontestabili capacità, non è stata preferita ad altri: "Veronica Peparini mi odiava e quindi ovviamente suo fratello (Giuliano Peparini, direttore artistico del serale, ndr) ha fatto come diceva lei. Mi hanno detto che sono bellissima bravissima e che fra 2 anni lavorerò con lui, mi ha preso per il c**o perché se no mi faceva passare al serale. Da quando si è saputo che Peparini avrebbe scelto chi passava, tutti hanno capito chi andava al serale e si sono distaccati. - ma incalza - Si chiama Amici dei Peparini ed è abbastanza tutto programmato. È un programma televisivo, scelgono loro come far uscire le persone". Le parole di Giulia sono abbastanza dure e non si fermano, soprattutto quando si passa a parlare di alcuni dei suoi compagni.

Amici 2017, Giulia Pelagatti sbotta dopo l'eliminazione da Amici: le dichiarazioni su Vittoria e il rapporto con Riccardo - Giulia parla di Vittoria Markov e di come le sue reazioni non fossero sempre "naturali": "Vogliono certe reazioni e tutte le critiche a Vittoria erano studiare per crearle un personaggio - dichiara la ballerina, che ancora svela - io ero troppo normale e han fatto vedere di me ciò che volevano e anche Sebastian lo ha capito e anche se pensava fossi una brava ballerina, quando Maria gli ha chiesto chi oltre lui meritava il serale non ha fatto il mio nome perché ha capito dove tirava il vento. Per dinamiche non sono rientrata…probabilmente avrei dovuto fare altro oltre che ballare, non è che ti dicono come comportarti però devi reagire come vogliono loro". Svela inoltre che Leone, che tante discussioni ha creato tra i ragazzi, fosse un personaggio inventato e portato avanti dalla produzione; infine, sul rapporto con Riccardo Marcuzzo dichiara: "Con Riccardo c’è stato qualcosa ed era reciproco, ma lui mi ha fatto passare per quella matta perché non voleva dire niente finché eravamo dentro, ora sono fuori e parlo di me… forse si vergognava, non so - infine su Shady - Con shady non c’è mai stato nulla, lei con Mike si ma non si sono messi assieme".

