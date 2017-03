Grey's Anatomy 13 / Anticipazioni puntata 13 marzo 2017: il nobile gesto di DeLuca salverà Karev

GREY'S ANATOMY 13, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, lunedì 13 marzo 2017, Fox Life trasmetterà un nuovo episodio di Grey's Anatomy 13, in prima Tv assoluta. Sarà il 12°, dal titolo "Non è affar tuo". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Meredith (Ellen Pompeo) e Maggie (Kelly McCreary) cercano il caso di Alex (Justin Chambers) e concludono che ha patteggiato. Intanto, l'ospedale è in fermento per via del primo giorno della Minnick (Marika Dominczyk) e Richard (James Pickens Jr.) è l'unico che cerca un approccio, mal riuscito. Jackson (Jesse Williams), Maggie, April (Sarah Drew) e il capo stabiliscono una strategia e decidono di non far entrare la Minnick in sala operatoria, in modo da isolarla. All'esterno, Owen (Kevin McKidd) chiede notizie a Meredith notizie di Amelia (Caterina Scorsone), che non vede da diverso tempo, ma entrambi hanno una persona da cercare. Arizona (Jessica Capshaw) invece segue su video il travaglio di Mindy (Kate Miner), una donna che si trova ancora in auto e che subisce un incidente poco prima di arrivare all'ingresso. La posizione che la donna aveva in quel momento ha provocato una frattura al bacino ed una costola blocca l'uscita della bambina. Il marito, che è l'autista ad aver tamponato l'auto, presenta delle ferite lievi. Arizona decide però di permettere che Bryan (Kieran Campion) assista al cesareo della moglie, dato che si sente in colpa per averle suggerito di adottare quella posizione. Mentre la Minnick scopre che Nathan (Martin Henderson) ha già operato senza la sua supervisione, Jo (Camilla Luddington) sfoga la preoccupazione per Karev nel caso che sta gestendo. Si scontra però anche con Arizona, che non vuole farla partecipare all'intervento di Mindy. Interessarsi al paziente di Jackson, un giocatore che deve subire un intervento di plastica facciale, le fa incontrare le stesse difficoltà. Più tardi, Richard dà qualche consiglio alla Minnick, ma ne approfitta per rubarle il pennarello con cui scrivere sul tabellone delle operazioni. Una volta nata la bambina, Mindy entra in emorragia, mentre la figlia è cianotica e non riesce a respirare. Edwards (Jerrika Hinton) corre invece fino al proprio appartamentto per mostrare ad Amelia la tac di Bryan. Le chiede però di parlarne con Owen, perché non riesce più a mentirgli, ma il chirurgo vuole impedirgli di fare un tentativo di aggiustare le cose, dato che la frattura è irreparabile. Più tardi, Bryan presenta una complicazione e Ben (Jason George) è costretto a portarlo in sala operatoria, mentre Maggie spinge Arizona ad occuparsi della neonata, che va operata sul posto. Nel frattempo, Meredith continua a spostarsi di ufficio in ufficio alla ricerca di Alex, ma rimane incastrata nella rete burocratica. Al contrario di quanto dovrebbe fare, Richard accetta che la Minnick partecipi alla sua operazione, ma poi affronta la Bailey (Chandra Wilson). Crede che abbia sbagliato nel fare quella scelta, ma il Capo afferma che siano in molti a volere un cambiamento per le solite procedure.

GREY'S ANATOMY 13, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 13 MARZO 2017, EPISODIO 12 "NON E' AFFAR TUO" - Alex rivela che Andrew ha fatto pressioni sul Procuratore perché facesse cadere le accuse, minacciando di presentare un finto testimone. Il chirurgo si confronta in seguito con lo specializzando per conoscere i motivi della sua decisione e scopre che ha solo voluto proteggere Jo, perché ne ha passate abbastanza. Alex riottiene quindi il suo posto, ma Meredith viene sospesa per aver rifiutato di lasciare la Minnick nel suo reparto. Jo ha trascorso invece la giornata in casa e scopre solo più tardi che cos'è successo a Alex e va a fargli visita a casa di Meredith. Intanto, la madre di Maggie, Diane, arriva a Seattle per chiedere a Richard di curarla da un problema alla pelle, ma si scopre che in realtà è affetta da un cancro al seno. Jackson la aiuta a prepararsi a dirlo a Maggie, ma prima che possa farlo il chirurgo ha uno sfogo e rivela di essere ancora alle prese con la distruzione del matrimonio dei suoi genitori. Richard invece scopre che Catherine sta dalla parte della Bailey, mentre quest'ultima assume April come capo ad interim di Chirurgia Generale. Mentre Amelia continua a nascondersi a casa della Edwards, Owen decide che ne ha abbastanza di aspettarla.

