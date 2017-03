Guia Jelo/ Lascia Barbara D'Urso senza parole: "Attiro l'angelo con una biancheria particolare" (Pomeriggio 5)

Pomeriggio 5, Guia Jelo sorprende Barbara D'Urso con le sue teorie sugli angeli: "Per attirarli uso una particolare biancheria" - Puntata dedicata agli angeli quella di Pomeriggio Cinque in onda oggi. Tra gli ospiti in studio ha particolarmente colpito l'intervento di Guia Jelo, attrice ed ex collega di Barbara D'Urso ne La Dottoressa Giò. La donna ha esordito dichiarando a gran voce ed esibendosi in studio: "Oggi sono vestita da sposa Barbara, devi sapere che io e te abbiamo lo stesso cherubino", un'esclamazione che sorprende e incuriosisce la conduttrice che si informa, scatenando anche un po' di polemiche tra gli ospiti. La Jelo, che non ha mai fatto mistero della sua passione per l'Arcangiologia (che studia ormai da 18 anni) svela infatti le sue teorie su angeli e arcangeli: "Ogni giorno c'è un arcangelo che ha delle mansioni specifiche, per esempio il lunedì c'è Gabriel - e continua - Il mio rapporto con gli angeli e gli argangeli è di grande fede, non offenderei mai il papa!". Ma Guia Jelo sconcerta la D'Urso, gli ospiti e il pubblico quando svela particolari tecniche per attrarre un angelo: "Io metto una biancheria particolare per attirare l'angelo. Si può evocare come si vuole comunque, non vi scandalizzate, ma nella mente umana c'è una retorica, un sistema, quindi meglio darsi degli appuntamenti come dicono gli studiosi". Teorie sicuramente particolari che la D'Urso è costretta ad interrompere per mancanza di tempo ma promettendole di ritornarci presto.

