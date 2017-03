HOUSE OF LIES 3 / Anticipazioni puntata 13 marzo 2017: Lukas lascerà l'azienda?

HOUSE OF LIES 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, lunedì 13 marzo 2017, Sky Atlantic trasmetterà gli ultimi tre episodi di House of Lies 3, in prima Tv assoluta. Saranno il settimo e l'ottavo, dal titolo "Controffensiva" e "Rischio calcolato". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti: Marty (Don Cheadle) ed il resto della squadra partecipano alla festa della DollarHyde, dove Lukas (T.I.) dovrebbe ricevere il ben servito. Marty tuttavia inizia a nutrire dei dubbi sul da farsi, mentre Doug (T.I.) si presenta con un regalo per i festeggiati, ma del tutto sbagliato. Poco dopo, mentre si trova nei bagni, Marty viene avvicinato da una delle guardie del corpo di Lukas, che gli rivela che sa tutto del progetto finto delle Snickers. All'esterno, Caitlin sfoga con Doug le proprie preoccupazioni riguardo ai recenti problemi professionali, quando l'amico nota invece che il cane di uno dei presenti è morto dopo aver ingerito parte del suo "regalo". Marty invece affronta a viso aperto Dre (Mekhi Phifer) dopo il breve dialogo con Walter lo smilzo (Omar Benson Miller). Jeannie e Marty vivono invece qualche tensione, soprattutto per l'allontanamento recente del consulente. Doug decide alla fine di confessare tutto a Caitlin, che lo spinge a rivelare la verità. Al momento dei regali, Dre offre all'amico una moto. Lukas sa bene quali sono le intenzioni dell'amico, come manifesta poco dopo a Jeannie, che lo ha seguito in una zona riservata del locale. Lukas ha capito infatti che i regali di Dre non vogliono dire altro che un addio e che quindi vuole portare avanti il progetto da solo. Ha anche concluso che Jeannie si trova lì per ottenere delle informazioni, ma prosegue ugualmente a baciarla. Dre capisce invece che Marty sta facendo marcia indietro nel loro affare e gli conferma di rispettarlo molto, anche se per lui non è facile mettere il proprio destino nelle mani di qualcun altro. Dopo aver bevuto più di qualche bicchiere, Doug si presenta al cospetto di Lukas e gli rivela di aver ucciso il suo cane. Il rapper sulle prime crede che si tratti solo di uno scherzo, ma mentre cerca di capire che cosa sia successo nota che Marty e Dre stanno parlando insieme. La rabbia che aumenta non fa altro che fargli immaginare che lo stiano deridendo alle sue spalle, così si avventa contro l'amico ed avvia una rissa che coinvolge molti dei presenti.

HOUSE OF LIES 3, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 13 MARZO 2017, EPISODIO 7 "CONTROFFENSIVA" - Marty, Jeannie, Doug e Clyde cercano di convincere Lukas a lasciare l'azienda in cambio di un grosso compenso, che tuttavia Dre non possiede. Il piano cade nel vuotto, ma in seguito Jeannie trova il modo di convincerlo. Intanto, Marty viene spinto al limite nel suo rapporto fra Roscoe e Lex. Pensa infatti che sia una cattiva compagnia per il figlio, sospetti che vengono confermati quando i due ragazzi ritornano ubriachi dopo una serata insieme. EPISODIO 8 "RISCHIO CALCOLATO" - Il nuovo pod cerca di conquistare McCluntock Media, che viene rappresentato da Clyde. Marty in seguito contatta Monica, mentre Roscoe e Jeremiah si trovano fuori cassa. Doug invita più tardi Caitlin ad una galleria d'arte, dove sta per andare anche il pod. Jeannie viene invece ostacolata nei suoi piani dall'arrivo di Sarah, che gli propone di stare appieno con lei o terminare del tutto il loro rapporto.

